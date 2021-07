¿Por qué no juega Gabriel Jesus la final de la Copa América entre Argentina y Brasil?

El delantero del Manchester City es la gran ausencia de la Verdeamarela, que busca el bicampeonato ante la Albiceleste de Messi.

Gabriel Jesus se volvió uno de los hombres clave para la Selección brasileña de Tite. El delantero del Manchester City es titular indiscutible y prueba de ello son los cuatro partidos de Copa América 2021 que disputó desde el inicio.

Solo ante Ecuador no vio participación, porque el estratega le dio descanso a sus mejores jugadores. La mala noticia para la Canarinha es que Gabriel no podrá ver acción en la final Argentina vs Brasil. En Goal te contamos el motivo de su ausencia.

¿POR QUÉ NO JUEGA GABRIEL JESUS?

Gabriel es baja debido a que afronta una suspensión de dos partidos, luego de la patada que le propinó a Eugenio Mena, de Chile, en los cuartos de final del certamen de CONMEBOL.

El brasileño se lanzó con los tacos por delante e impactó en el pecho y rostro del defensor andino. Por esa razón, Jesus tendrá que apoyar a su selección desde la tribuna en el partido más importante del año.

Tras darse a conocer la sanción, Neymar reaccionó de forma irónica a la decisión de la CONMEBOL, lo cual acaparó las miradas de todo el mundo.

Ante la baja de Gabriel Jesus, Tite tiene a Firmino y Gabigol como opciones para reemplazarlo en la final de la Copa América.