El delantero del Manchester City asombra al mundo del fútbol con sus increíbles números.

Erling Haaland no se detiene. Suma y sigue. Cada partido que pasa, cada encuentro que juega, el delantero noruego del Manchester City lo utiliza como una oportunidad para engordar sus increíbles estadísticas en el fútbol. Su imponente físico y su melena rubia no pasan desapercibidos. Todos hablan de él y muchos le llaman 'El Androide'. Es un buen momento para saber por qué.

Por qué le dicen 'Androide' y de dónde viene el apodo de Erling Haaland

Si hace un gol nadie se sorprende. Si hace dos, es normal. Si hace tres, es otro día en la oficina. Si hace cinco, como ante el RB Leipzig por Champions, la gente se pregunta por qué Pep Guardiola le quita del campo, en vez de dejarle para que siga marcando. Porque todos saben que Haaland es capaz de hacer más de cinco, sí. De hecho, hizo hasta ¡nueve! en un partido con la Selección de Noruega Sub-20 ante Honduras, en un partido del Mundial de la categoría disputado en mayo de 2019.

Haaland amenaza a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi en la clasificación de máximos goleadores de la historia de la Champions League, y va camino de ser uno de los máximos anotadores de la Premier League también. Al menos si continúa con el ritmo anotador de su primera campaña con el Manchester City, en la que ya ha marcado 30 goles.

Sus números no son normales, y por eso es común que a Erling Haaland le llamen "Androide", un apodo particular pero que hace referencia a su capacidad sobrehumana en ataque, pues no parece de este planeta. Más bien se parece a un androide, un robot con aspecto, movimientos y algunas funciones propias de un ser humano. Una máquina de hacer goles, en resumen.

Cabe señalar que, al ser ya un futbolista tan popular, Haaland tiene muchos otros apodos y sobrenombres. “Vikingo“ o “Daemon Targaryen” son dos de los que más resuenan, pero últimamente ha preferido que le digan "Terminator", uno de los personajes de ficción más notables del mundo del cine.