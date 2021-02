¿Por qué Iker Muniain e Iñaki Williams no juegan el Betis vs. Athletic Bilbao, de los cuartos de final de la Copa del Rey 2020-2021?

Dos de los mejores futbolistas del equipo vasco no estarán desde el inicio frente al cuadro bético.

¿Por qué Iker Muniain e Iñaki Williams no juegan el Betis vs. Athletic Bilbao, de la Copa del Rey 2020-2021? Esa es la pregunta que muchos aficionados pueden estar haciéndose después de ver el once inicial que saca Marcelino García Toral para enfrentar al de Manuel Pellegrini en el último partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2021.

¿Por qué Muniain y Williams no juegan ante el Betis?

Dos de los mejores futbolistas del equipo vasco no estarán desde el inicio frente al cuadro bético. En el caso de Muniain, el Athletic había anunciado más temprano que el '10' de los Leones sería baja para el encuentro de esta noche por molestias físicas. "El jugador Iker Muniain se ha quedado fuera de la convocatoria al sufrir molestias en su musculatura isquiosural derecha", rezaba el parte médico.

Por su parte, la ausencia de Williams en el once inicial de Marcelino obedece específicamente a una decisión técnica, ya que el delantero sí estará en el banquillo de los suplentes aguardando una oportunidad en la segunda parte. Eso sí, durante la semana, Williams se había perdido un entrenamiento y no había sido anunciado el motivo.

Betis y Athletic, por un lugar en semifinales

Los dos equipos tienen una gran tradición copea y, de hecho, llegaron a enfrentarse en la final del torneo en 1977 cuando el conjunto verdiblanco consiguió levantar el trofeo por primera vez en su historia venciendo el duelo decisivo en la tanda de penaltis. Antes en 1931, el Athletic fue el verdúgo del Betis en su primera final en la que cayeron por 3-1.