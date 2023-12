¿Por qué Frenkie de Jong no juega el Barcelona vs. Almería de LaLiga 2023-24 y no está ni convocado?

El centrocampista neerlandés es baja para recibir al colista del campeonato.

Otro partido en el que Frenkie de Jong no jugará con el FC Barcelona. Y no porque Xavi no necesite alinearlo, por el contrario.

Para el duelo contra Almería, el internacional por Países Bajos se une a las bajas por lesión de Ter Stegen, Iñigo Martínez, Gavi, Pedri y Marcos Alonso.

¿Por qué Frenkie de Jong no juega el Barcelona vs. Almería de LaLiga 2023-24?

El ex del Ajax, que por un esguince de tobillo se perdió siete partidos de LaLiga y tres de la Champions esta temporada, vuelve a ser baja para el Barça pero no por estar lesionado. Una sanción le impide estar en Montjuic ante el Almería, por la jornada 18 de LaLiga 2023-24.

De Jong fue titular el sábado pasado ante el Valencia en Mestalla, donde jugó los 90 minutos pero vio una cartulina amarilla en el '77 que le acarreaba suspensión porque era la quinta del campeonato (Cádiz, Osasuna, Rayo Vallecano y Atlético Madrid, las cuatro anteriores).

En ese sentido, es probable que el mediocampista neerlandés sí juegue el amistoso contra el América de México del jueves por la noche (madrugada del viernes en España).

En la actual temporada, De Jong acumula solamente 12 partidos entre Liga y Champions, marcando un gol y no habiendo dado ninguna asistencia en 994 minutos de juego.