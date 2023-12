¡Rozando el ridículo! Resumen del FC Barcelona 3-2 Almería: partido en directo, vídeos, goles y polémicas

El Barça de Xavi sufre demasiado para ganar al colista, el Almería, y recorta distancias con Girona y Real Madrid, que juegan el jueves.

El FC Barcelona consiguió este miércoles una victoria que le permite recortar distancias en la clasificación respecto del Girona y el Real Madrid, los dos primeros clasificados de LaLiga que jugarán el jueves sus compromisos de la Jornada 18 del campeonato nacional.

Enfrentamiento sufrido para el equipo de Xavi Hernández, que acaba 2023 con una victoria por la mínima aunque podría haber conseguido un resultado mucho más abultado en el día de hoy en casa. Uno de los responsables de que no hubiera más tantos del lado blaugrana fue Maximiano, con el portero portugués del Almería deteniendo muchas de las grandes ocasioens que tuvieron sus rivales, y manteniendo a su equipo vivo hasta el final para sacar puntos.

Tras el 1-1 al descanso, sería Sergi Roberto el que desequilibraría las cosas con un nuevo saque de esquina que mostró las costuras del Almería. El equipo de Garitano tuvo más dificultades para generar peligro en el segundo tiempo, pero con un error rival Edgar puso el empate una vez más sobre el terreno de juego. Con empate de nuevo, sería el propio Sergi Roberto el que daría la victoria a su equipo en una jugada en la que rompería al espacio y batiría en un mano a mano a Maximiano, algo que parecía imposible en el día de hoy.



El Barcelona despide el 2023 de LaLiga con una victoria que le coloca en el tercer puesto de la tabla de clasificación.

Minuto a minuto del Barcelona vs. Almería

Resumen del FC Barcelona vs. Almería: partido en directo, vídeos, goles y polémicas

90' + 2'¡Al larguero Sergi Roberto! Una vez más apareciendo bien al espacio el centrocampista del Barcelona, y mandando al a cruceta la pelota con un gran zurdazo.

83'¡¡GOOOOOOOLLLLLL DE SERGI ROBERTO!! De nuevo el hoy capitán del Barcelona siendo clave. Rompió al espacio por un espacio que nadie defendía, y se plantó ante Maximiano para poner a su equipo por delante de nuevo.

71'¡¡GOOOOOLLLLL DE EDGAR!! Lo empata el Almería a través de un error del Barcelona. Falta lejana colgada al área en la que chocan Araujo e Iñaki Peña, y el rechace lo aprovecha el central del Almería para poner el 2-2.

60' ¡¡GOOOOOOLLLLLLL DE SERGI ROBERTO!! De nuevo de corner el equipo de Xavi Hernández, mostrando superioridad, y con su capitán imponiéndose en el primer palo con un cabezazo que supera a Maximiano.

58'Aprieta el Barcelona por cambiar las cosas en el marcador, aunque el Almería ha conseguido zafarse un poco de la superioridad rival para amenazar en campo rival. Aún así, muy superiores ahora mismo los locales.

52'Es un muro Maximiano. Está espléndido el portero portugués, que acaba de detener otro disparo de Lewandowski desde la frontal del área. Gran actuación.

48'¡Salvando Maximiano! Sale como un vendaval el conjunto blaugrana, con un Ferran que tiene la segunda ocasión para poner a su equipo por delante. Se está salvando el Almería.

47'¡Otra más de Maximiano! Sale agitando el Barcelona, con un Ferran que tiene la primera ocasión de la segunda parte para su equipo. Un disparo cruzado que detuvo el portero portugués.

El equipo de Gaizka Garitano no se dio por vencido pese a encajar el gol. Y aunque los andaluces no tuvieron facilidades para salir al ataque, y mostraron dos caras con sus atacantes y con su defensa, que fue muy endeble, sacaron rédito de algunas de sus jugadas ofensivas. De hecho, gracias al trío conformado por Ramazani, Baptistao y Arribas, se plantaron en los últimos metros en alguna ocasión. El brasileño fue el responsable de empatar la contienda para que el marcador acaba igual al descanso.

Empate al descanso en Montjuic entre Barcelona y Almería. Marcador de 1-1 para ambos equipos en una primera parte en la que el equipo de Xavi Hernández tuvo mejores ocasiones, pero de nuevo no pudo dotar a sus posesiones de fluidez para que el Almería se sintiera sometido del todo. No obstante, las intervenciones de Maximiano fueron clave para que el resultado no fuera distinto en la marcha hacia el vestuario. El conjunto blaugrana encontró una vía de ataque en los tiros libres, y gracias a ello Raphinha marcó el primer gol del partido.

41' ¡¡GOOOOOOOLLLLL DE BAPTISTAO!! Marca el Almería el empate con una pelota en carrera hacia el brasileño, que picó la pelota sobre Iñaki Peña para poner el empate en el partido. El gol es con suspense, con incentidumbre. En un principio el tanto del Almería queda anulado por fuera de juego, pero tras ser revisado sube al marcador. La acción ha sido muy pero que muy justa.

36'¡Impresionante Maximiano! Qué barbaridad de parada del portero portugués tras un error de sus compañeros, y un disparo de Lewandowski que valía para poner el 2-0 en el partido.

33'¡¡GOOOOOLLLLLL DE RAPHINHA!! De nuevo se impuso la pesadilla sobre el Almería en un saque de esquina. Remató a Araujo de cabeza, obligando a un paradón de Maximiano, y Raphinha remató a bocajarro para poner el 1-0.

31'Disparo de Sergi Roberto que se marcha alto. Tuvo tiempo y espacio el jugador del Barcelona para buscar un golpeo con la pelota, pero no pudo precisar hacia la portería.

29'Gran posesión del Almería. Con tranquilidad y moviendo al Barcelona. Acabó el equipo de Gaizka Garitano con un pase de Lopy sobre Arribas, pero el atacante no pudo finalizar bien la jugada.

22'El Barcelona está focalizando mucho sus ataques en centros. En estos momentos del partido, los blaugranas están insistiendo en colgar la pelota al área para superar en los duelos aéreos a sus rivales.

13'¡Se enloquece el partido! De ocasión de Ramazani a ocasión de Raphinha. Ambos equipos corriendo al espacio e intentando aprovechar las facilidades que les ofrezcan sus rivales.

7'¡Espectacular parada de Maximiano! Saque de esquina que remató de cabeza Sergi Roberto, totalmente solo, y el portugués sacó una mano sensacional. Tirando de reflejos.

5'Desviado el golpeo de Joao Félix. Primer disparo del partido que cae del lado del Barcelona. No precisó el portugués con la derecha y la pelota se marchó por encima del travesaño.

2'Ya ha tenido oportunidad el Barcelona de atacar, y lo ha hecho por banda derecha. Pase largo hacia Raphinha, que domó la pelota para poner un envío dentro del área rival que fue despejado por la defensa del Almería.

¡Arrance al partido entre Barcelona y Almería!

¡Saltan los jugadores al terreno de juego! La zona alta y la zona baja de LaLiga hoy se enfrentan, con Xavi Hernández y Gaizka Garitano buscando romper las dinámicas negativas de sus equipos.

