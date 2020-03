¿Cuál es el precio de Erling Haaland y su cláusula de rescisión con el Borussia Dortmund?

El delantero de 19 años es uno de los más codiciados del mercado y el Real Madrid ya ha empezado a moverse por su fichaje.

La gran revelación de esta temporada es Erling Braut Haaland . El noruego juega desde el pasado mes de enero en el , que lo fichó por sólo 20 millones de euros pero su espectacular irrupción en la ha hecho que los grandes clubes se arrepientan de no ir a por él y el ya lo ha incluido en su lista de prioridades.

En apenas dos meses con el Dortmund, Haaland ha marcado 9 goles en 8 partidos de Bundesliga, dos en la y uno más en la . Números que no envidian a los 28 goles en 22 partidos que hizo en en la primera parte de la temporada.

A pesar de ser tan codiciado, a partir de junio de 2021 su cláusula de rescisión será sólo de 75 millones de euros. Todo ese combo hizo que ni Barça ni Madrid se decidieran por el chico que hoy es portada de los principales periódicos deportivos de Europa y del mundo. Eso sí, la apuesta parece estar saliéndole bien al Dortmund.

Lógicamente, es imposible que su capacidad goleadora pasara desapercibida para los gigantes de , pero hubo razones de peso que hicieron que el joven nacido en Leeds no acabara ni en el Camp Nou ni en el Santiago Bernabéu. Incluso o llegaron a valorar su fichaje sin llegar a concretarlo.

El motivo principal por que otros grandes no se decidieron apostar por Haaland es, cómo no, el dinero. Y es que no solo había que pagar 20 millones de euros al Red Bull Salzburgo de Austria por el traspaso del delantero, sino que quien quisiera llevarse al jugador tenía que abonar unas comisiones altísimas.

Por un lado, el padre de Erling, el ex futbolista Alf-Inge Haaland, reclamaba 8 millones de euros. Por el otro, su conocido representante, Mino Raiola, reclamaba 15 millones por la operación y el propio Haaland exigía 8 millones de euros por temporada en concepto de salario. Sólo el Borussia Dortmund aceptó estas condiciones.