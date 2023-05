¿Por qué Álvaro Fidalgo no juega el Chivas vs América, de las semifinales de ida del Clausura 2023 de la Liga MX?

El asturiano no será titular en el primer capítulo del Clásico Nacional ante Chivas.

Chivas y América se enfrentan por el primer capítulo de las semifinales del torneo Clausura 2023 de la Liga MX en la cancha del Estadio Akron.

Será la onceava ocasión en que Rojiblancos y Azulcremas se vean las caras en instancias finales, con un saldo positivo para los capitalinos con 7 victorias, por solo 3 triunfos de los tapatíos.

Para el encuentro de ida, las Águilas perderan a una de sus figuras desde el arranque. Se trata del español, Álvaro Fidalgo, quien no formará parte del once titular de Fernando Ortíz para esta noche en Guadalajara.

Por ello, en GOAL te contamos la razón por la que el número 8 azulcrema partirá desde la banca de suplentes:

¿POR QUÉ ÁLVARO FIDALGO NO JUEGA DE TITULAR ANTE CHIVAS?

Getty

El mediocampista de 26 años no estará presente desde el arranque para el encuentro de ida ante Chivas, por las semifinales del torneo. Diversos reportes indican que Fidalgo no se encontraba al 100% físicamente para disputar el partido, por lo que el 'Tano' optó por no arriesgarlo desde el inicio del partido y guardarlo para la vuelta del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca.