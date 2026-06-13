Suiza marcó su primer penal en un Mundial, convertido por Breel Embolo en el minuto 17, para vencer a Catar en la primera jornada del Grupo B disputada en el Levi’s Stadium de California.

El delantero Breel Embolo marcó desde los once metros en el minuto 17, con un disparo a la derecha del portero catarí, Mahmoud Abu Nada.

La jugada generó polémica por un posible fuera de juego previo.

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Suiza y Catar comparten el Grupo B junto a Bosnia y Herzegovina y a Canadá, anfitriona del torneo.

Canadá igualó 1-1 ante Bosnia en el debut del grupo, tras adelantarse la selección europea y responder los locales.







