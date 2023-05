Polémicas arbitrales del Real Madrid vs. Manchester City con Artur Dias en la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2022-2023

Te contamos todas las jugadas polémicas del encuentro que se disputa en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid y el Manchester City se enfrentan este martes en el Santiago Bernabéu con medio billete a la final de la UEFA Champions League en juego. Un partido de alta tensión que probablemente deje algunas jugadas polémicas. En este artículo vamos a repasar las decisiones más importante que toma Artur Dias, el árbitro designado para este compromiso.

Las polémicas arbitrales del Real Madrid vs. Manchester City de la UEFA Champions League 2022-2023

Minuto 68. El gol del empate de De Bruyne, en entre dicho. El Madrid reclama que un pase de Walker a Bernardo Silva en la acción previa al gol salió por la banda, por lo que la jugada no debería haber sido válida para los de Ancelotti. No obstante, los colegiados no lo vieron de esa forma.

El técnico italiano protestó esa acción y vio la cartulina amarilla. Por ello, al finalizar el encuentro realizó las siguientes declaraciones en los micrófonos de Movistar+:

"El árbitro no estuvo atento, me sacó una tarjeta y le dije que se la tiene que sacar a los del campo, no a los de fuera".

Minuto 61. Un rebote dentro del área acaba con el balón tocando la mano de Grealish; el colegiado considera que es involuntaria y no señala pena máxima.

Minuto 45+1. Entrada de Kroos muy dura sobre Gundogan. El alemán vio la amarilla pero el equipo inglés exigió algo más.

Minuto 44. Encontronazo entre Grealish y Carvajal. Primero, el español derribó al inglés y este se golpeó con la valla publicitaria. Acto seguido, se levantó golpeando a Carvajal. El colegiado no amonestó a ninguno de los dos.

Minuto 28. Dura entrada de Rudiger sobre Gundogan. Artur Días perdona la primera amarilla del partido. Las asistencias tuvieron que atender al centrocampista del City.

Minuto 13: El Manchester City pidió penalti sobre Haaland después de que Carvajal lo derribara. Para Artur Días, el toque no fue suficiente.

Minuto 2: Grealish realizó una fuerte entrada sobre Rodrygo que bien pudo ser tarjeta amarilla, aunque el colegiado no señaló nada.

Quién es Artur Dias, el árbitro del Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League 2022-2023

Artur Soares Dias es un árbitro portugués de 43 años nacido en Oporto, el cual lleva dirigiendo partidos de la primera división portuguesa desde la 2004/2005, cuando únicamente tenía 25 años. Además, es árbitro internacional desde 2010 y cuenta en su dilatada trayectoria con dos partidos de la Eurocopa 2020, dos partidos en los Juegos Olímpicos, siete partidos de clasificación al Mundial en Europa y 28 partidos de Champions.

Al Real Madrid le ha dirigido en tres ocasiones. La primera en un Apoel 0-6 Real Madrid de la fase de grupos de la Champions League en la temporada 2017-2018; la segunda fue en un Real Madrid 0-3 CSKA de Moscú, de la fase de grupos de la temporada 2018-2019; y la tercera y la última fue en un Real Madrid 2-2 PSG de la fase de grupos de la temporada 2019-2020, aquel de terrible recuerdo para Eden Hazard, ya que se lesionó tras una dura entrada de Thomas Meunier.