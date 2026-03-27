Playoffs del Mundial: partidos y horarios de las finales

A continuación, los resultados de los partidos de lafase de clasificación de la UEFA para el Mundial.
GRUPO A
Italia - Irlanda del Norte 2-0
56' Tonali, 80' Kean
Gales - Bosnia y Herzegovina 1-1 (2-4 en los penaltis)
51' James (G), 87' Dzeko (B)
FINAL
Bosnia y Herzegovina - Italia (Zenica, 31 de marzo a las 20:45)
El ganador se incorporará al Grupo A del Mundial, que incluye a Canadá, Catar y Suiza.
PISTA B
Ucrania - Suecia 1-3
6', 51' y de penalti Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)
Polonia - Albania 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
FINAL
Suecia - Polonia (Solna, 31 de marzo a las 20:45)
El ganador se incorporará al Grupo F del Mundial, que incluye a Holanda, Japón y Túnez. -
Turquía - Rumanía 1-0
53' Kadioglu
Eslovaquia - Kosovo 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
FINAL
Kosovo - Turquía (Pristina, 31 de marzo a las 20:45)
El ganador se incorporará al Grupo D del Mundial, que incluye a Estados Unidos, Paraguay y Australia. -
GRUPO D
Dinamarca - Macedonia del Norte 4-0
49' Damsgaard, 58' y 59' Isaksen, 76' Norgaard
República Checa - Irlanda 2-2 (4-3 en los penaltis)
19' Parrott (I), 23' (en propia puerta) Kovar (I), 27' (penalti) Schick (R), 86' Krejci (R)
FINAL
República Checa - Dinamarca (Praga, 31 de marzo a las 20:45)
El ganador se incorporará al Grupo A del Mundial, que incluye a México, Sudáfrica y Corea del Sur.