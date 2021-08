¿Qué planes tiene el PSV con Erick Gutiérrez para la temporada 2021-22?

El canterano del Pachuca no parece tener lugar en el cuadro holandés.

El paso de Erick Gutiérrez por el PSV no era lo que el jugador esperaba a su llegada al Viejo Continente. En la Eredivisie, el ex Pachuca ha disputado pocos minutos con su equipo y todo indica que el futuro del mexicano no es nada alentador.

Después de no ser el fichaje que esperaban, el PSV Eindhoven buscaría una posible salida de Gutiérrez de sus filas. Anteriormente, la Fiorentina se hizo presente como uno de los destinos de Erick, pero el rumor poco a poco se ha apagado con el paso del tiempo.

Aunque en el pasado el entrenador Mark van Bommel lo consideraba como uno de sus elementos más importantes en su esquema 4-3-3, su situación ha cambiado radicalmente tras la llegada de Roger Schmidt al banquillo, quien no lo tiene considerado para su escuadra-

En Goal platicamos con nuestros compañeros de Holanda Martijn Slot y Chris Meijer sobre qué planes tendría el conjunto Granjero con el mexicano el próximo curso.

EL FUTURO INCIERTO DE GUTI

Previo a sus múltiples lesiones, Gutiérrez era prácticamente una pieza inamovible para Van Bommel. Desafortunadamente, durante su recuperación, el club cambió de estratega y Erick no pudo mostrarse desde el inicio, lo que provocó una poca confianza en el mexicano.

De acuerdo con Goal Holanda, hoy el mediocampista está prácticamente borrado del plantel. "Tanto Erick Gutiérrez como Edson Álvarez jugaron la Copa Oro este año; la diferencia es que éste último sí se presentó a los entrenamientos del Ajax y el del PSV aún no reporta, situación que ya es costumbre con él", comenta Chris Meijer sobre la situación del exPachuca.

Por otra parte, Guti no ha sido incluido en los partidos de las rondas preliminares de la UEFA Champions League 2021. Con Ibrahim Sangaré y Marco van Ginkel como mediocampistas defensivos y Mario Götze a la ofensiva, el cinturón del campo está completamente cubierto para Schmidt y no cuenta en lo absoluto con Guti ni como suplente.

Para finalizar, Meijer añade que, si bien hoy Guti tiene un pie fuera del PSV, todo puede cambiar en una temporada. "En febrero de 2020 pensábamos que Edson salía del Ajax y hoy es uno de los más importantes del club. Un movimiento es probable este verano, sin duda", sentenció.