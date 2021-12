Piqué: "Nos va la vida"

El Barça se la juega este miércoles en el Allianz Arena de Múnich. El equipo de Xavi Hernández debe ganar a uno de los rivales más temibles de Europa, el Bayern que, pese a estar ya clasificado, quiere demostrar ante todo el continente que sigue siendo imbatible. La victoria clasificaría a los azulgrana para los octavos de final de la Champions League, pero cualquier otro resultado quedaría supeditado al Benfica-Dinamo de Kiev que se disputará a la misma hora en el Estadio Da Luz. El Benfica debe hacer un mejor resultado que el Barça para pasar, con los ucranianos sin jugarse absolutamente nada.

Antes de este partido trascendental, Xavi Hernández y Gerard Piqué, uno de los capitanes, atendieron a la prensa en el mismo estadio bávaro. Eso sí, en una conferencia telemática debido a las restricciones de la región alemana que impedirán que mañana haya público en las gradas.

Gerard Piqué

Qué partido espera: "Conociendo a los alemanes, les es indiferente estar clasificados y jugar sin público. A nosotros lo único que nos vale es la victoria. Se verá un gran partido de fútbol en el cuál los dos equipos intentarán ir al ataque y a por la victoria".

Situación del club: "Podríamos estar horas y horas comentando la pregunta. Tenemos que mirar al presente y al futuro. Hay cosas por las cuáles podemos tener ilusión, pensando en que saldrán bien a corto y medio plazo. No estamos en la situación que queríamos en Liga y Champions, pero se ven cosas diferentes que antes no teníamos. Faltan muchas, pero tenemos que ir incorporándolas. Estoy convencido de que acabaremos compitiendo. Es un proceso, no es de un día para otro. Pero creo que se ven cosas como recuperar a campo contrario, la presión. El equipo tiene la intensidad que se necesita para ganar partidos. El juego y el gol acabarán llegando".

Revancha: "Como nos va tanto la vida y como el único resultado es la victoria, más es un partido para reafirmarnos a nosotros mismo que podemos competir y seguir vivos. Es cierto que los últimos dos partidos contra este rival no han salido las cosas como esperábamos, pero es parte del pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer. Ya solo con lo que nos jugamos es suficiente para salir con el cuchillo entre los dientes".

Cómo se puede ganar a un eqiupo como el Bayern: "Lo veo posible. No hablaría de milagros, hablaría de que es un partido complicado en un estadio muy difícil. Ayer vi una estadística de que el Bayern hace mucho tiempo que no pierde aquí en una fase de grupos. Nos va la vida. Es cierto que llevamos muy pocos goles y ellos muchos. Para poder ganar mañana, lo primero es intentar mantener la portería a cero o encajar muy poco. Para ello tenemos que permitir que no hagan muchas ocasiones. Y nosotros, las que tengamos aprovecharlas. Hay que hacer un partido práctico, que no se encuentren cómodos, intentar jugar en su campo, recuperar el balón allí y si estás cerca tienes más opciones de meter goles".

Qué le diría a los culés: "En los momentos duros se demuestra si uno es culé porque siente al club o porque solamente lo es cuando se gana. El amor por unos colores se demuestra sobre todo en los malos momentos donde el club y los jugadores sufren, lo pasan mal y no consiguen los resultados que se esperan. Se demuestra quién está atrás apoyándonos en las buenas, pero sobre todo en las malas".

Diferencia Bayern-Barça como club: "La gestión. Es tan sencillo como esto".

Xavi Hernández

Mensaje a la afición: "Afrontamos el partido con muchísima ilusión, con ganas de que empiece el partido. Tenemos delante uno de los peores rivales que podemos tener. Es uno de los mejores equipos del mundo y jugamos en su campo. Tiene una dificultad extrema, pero tenemos ilusión y vamos a competir. Es una final, lo daremos todo, competiremos al máximo, aunque la historia diga que no hemos ganado nunca en Múnich. Pero la historia también está para romperla".

Preparados para el reto: "Sí, creo que estamos preparados para competir. No es el mejor escenario, pero estamos con ilusión y ganas. Espero que no nos afecten psicológicamente las últimas derrotas contra el Bayern y salir con confianza. La presión ahora es para mí, tienen que olvidarse de todos. Intentaremos ser protagonistas y dominar el juego a través de la pelota. Para nosotros no quedará, aunque sabemos que tenemos una papeleta complicada".

Europa League: "Lo intentaremos. El que lo intenta y rema hasta el final, no creo nunca en la palabra fracaso. Somos positivos, no estamos en este escenario. Si mañana sucede ya hablaremos. Tenemos confianza en ganar los tres puntos, evidentemente complicados. Pero intentaremos ir a ganar. Después del partido veremos donde estamos".

Milagro si se gana: "No lo sé, depende de como vaya el partido veremos si será un milagro o no. Dependemos de nosotros mismos y competiremos con nuestras armas. Después hablaremos de cómo hemos competido".

Barça inferior a muchos rivales: "Lo que estamos intentando es para que el Barça no sea inferior a ningún rival en Europa. Este es mi trabajo. Hay mucho trabajo por delante, tenemos que tener paciencia, esto no es de un día para otro. Mañana tenemos que competir y en el fútbol siempre hay una reválida. No nos queda otra que ganar el partido".

Jordi Alba: "Jordi tiene unas pequeñas molestias, pero parece que está bien. Ahora entrenará, veremos cómo está mañana por la mañana. Dependerá de sus sensaciones. Es una final, él quiere jugar y en principio soy positivo para que pueda jugar".

Eliminación mañana pero asegurar la Champions: "Trabajamos para pasar, esta es la realidad. Luego tenemos la Liga, que nos dirá dónde estaremos la próxima temporada. Pero no podemos tirar ninguna competición, tenemos que luchar para ganar todos los trofeos. ¿Por qué no pensar en una victoria mañana? Luego la realidad nos dirá dónde estamos, sin más. Avanzarnos a hipótesis es muy difícil".

Partido a puerta cerrada: "Es una pena a priori que el público no pueda estar, para vivir el ambiente. Jugamos para la gente. Se convertirá en un partido muy frío, que ya va a hacer mucho frío. No le veo ningún beneficio para nosotros, sinceramente. El Bayern no se juega nada, pero habrá jugadores no tan habituales que se querrán mostrar a su entrenador y será un partido complicadísimo, de altísimo nivel".