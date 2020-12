Piojo Herrera:"¿Cómo decirle que no a Cruz Azul?"

El estratega mexicano se encuentra por ahora sin escuadra, posteriormente de alrededor de tres años con los Azulcremas.

Tras salir del América, Miguel Herrera no descarta dirigir a , club con el que se le ha relacionado, para el torneo Guardianes 2021. Esto también después de que Robert Dante Siboldi se marchara, luego de la eliminación en las semifinales contra Pumas.

"Sí por supuesto (le gustaría dirigir al Cruz Azul), es un equipo muy atractivo, ¿cómo decirle que no? No me ha hablado nadie. Vamos a esperar a ver qué es lo que sigue. Estoy tranquilo, no hay prisa", reveló en entrevista con Récord.

"Estoy disfrutando a la familia. Si llega una buena propuesta en lo deportivo, en lo económico y que nos llene a ambas partes, pues le daremos para adelante y si no pues seguiremos analizando", agregó al respecto.

La directiva de las Águilas destituyó al Piojo, luego de que quedara eliminado en los cuartos de final frente a y en las semifinales de la versus LAFC. Además, protagonizó un incidente con el auxiliar del cuadro de la MLS.