Peter Bosz, muy satisfecho con el debutante del PSV

Sven Mijnans ya debutó de forma no oficial con el PSV, ingresando como suplente ante el Rakow polaco (3-2). El centrocampista, procedente del AZ, se muestra impresionado por dos compañeros en Eindhoven.

En declaraciones al Eindhovens Dagblad, el mediocampista se deshizo en elogios hacia Mauro Júnior y Joey Veerman: «Son dos jugadores muy cómodos con el balón, pero aún hay mucho por definir esta temporada».

«Aún estamos adaptándonos, pues muchos vuelven del Mundial. Los automatismos llegarán. La idea es presionar arriba y evitar un bloque bajo», explica Mijnans, quien el año pasado vio cómo se frustraba su fichaje por el PSV en el último momento.

«Fue un periodo difícil. Iba a ser un fichaje muy importante y el golpe fue duro, porque sentía que estaba listo para dar ese paso». Tras la marcha de Ismael Saibari del PSV, finalmente se produjo el fichaje por el club de Eindhoven.

«Cuando vendieron a Ismael Saibari, en el nuevo ejercicio fiscal del PSV, el club se puso en contacto conmigo de inmediato», revela el centrocampista. «Para mí es un reto muy interesante, porque el PSV lleva años jugando en la fase principal de la Liga de Campeones. Ahora voy a experimentar la diferencia de intensidad entre la Conference League y esa competición».

Peter Bosz se muestra satisfecho con el debut de Mijnans en el PSV. «Una excelente impresión. Se ve enseguida que sabe jugar al fútbol. Estoy deseando ponerme manos a la obra con él», afirma en una entrevista con De Telegraaf.

«Al principio dejo tranquilos a los nuevos; ya asimilan muchas cosas. Luego, en la concentración de pretemporada, tendremos tiempo de hablar del estilo de juego», explica el técnico, que define a Mijnans como «un jugador inteligente».

«Es lógico. No es un jugador de velocidad explosiva, pero piensa bien en el campo, y él lo hace», concluye Bosz.