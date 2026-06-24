Peligro grave: los rayos amenazan el partido Escocia-Brasil

Según un informe periodístico, el partido entre Escocia y Brasil, que se jugará mañana a la 1:00 a. m. hora de La Meca, corre gran riesgo.

Escocia, que busca avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026, se medirá a los pentacampeones en Miami.

Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido de Marruecos con la misma diferencia de goles; Escocia tiene 3 y Haití aún no ha sumado.

Según The Sun, el encuentro podría sufrir retrasos por lluvias torrenciales y riesgo de rayos.

Si los rayos alcanzan el estadio, el encuentro podría aplazarse o suspenderse por largos periodos.

Ya ocurrió en el Francia-Irak de Filadelfia: la tormenta obligó a parar el juego dos horas, los aficionados tuvieron que refugiarse y los jugadores regresaron a los vestuarios.

Cualquier descarga dentro de un radio de ocho millas obliga a detener el encuentro, por lo que los jugadores debieron volver a calentarse tras la larga pausa.

Steve Clarke, seleccionador de Escocia, admitió que su equipo ya tenía un plan por si se suspendía el encuentro.

En la rueda de prensa previa, celebrada ayer martes, declaró: «Anoche se aplazó el partido de Francia por mal tiempo; fue la primera vez en el torneo».

Y añadió: «Hasta ahora hemos tenido suerte con el tiempo, pero, según el pronóstico para mañana, es probable que haya interrupciones por lluvia y ya pensamos cómo afrontarlo. Nunca se sabe cuánto durará el retraso».

Además, recordó que deben pasar 30 minutos desde el último rayo para reanudar el juego y expresó su deseo de que cualquier demora sea breve.