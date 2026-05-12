Paul Simonis no será el nuevo entrenador del Sparta Rotterdam, según confirmó este martes el Algemeen Dagblad. Exentrenador del Go Ahead Eagles, parecía destinado a suceder a Maurice Steijn, pero no ha logrado un acuerdo con el VfL Wolfsburgo para rescindir su contrato.

El técnico, despedido en noviembre, no se pone de acuerdo con el club alemán para rescindir su contrato, vigente hasta 2027, por lo que no regresará a la entidad donde trabajó quince años como entrenador de la cantera.

El club holandés busca ahora a Rogier Meijer, exentrenador del NEC que ejerce de asistente en el Bayer Leverkusen desde la llegada de Erik ten Hag y que se mantuvo tras la destitución de este y la contratación de Kasper Hjulmand.

Con el NEC logró el ascenso a la Vriendenloterij Eredivisie y llegó a la final de la Eurojackpot KNVB Beker 2024, que perdió 1-0 ante el Feyenoord.

Simonis ganó la Copa de Holanda con el Go Ahead tras una final épica contra el AZ, lo que le abrió las puertas de Alemania, aunque su paso por Wolfsburgo no fue exitoso.

Steijn anunció hace tiempo que dejará el club al final de esta temporada, tras dos etapas como entrenador. El técnico de La Haya se sentará por última vez en el banquillo el domingo, en el derbi contra el Excelsior.

Sparta aún opta a los play-offs europeos, pero necesita que el noveno, el FC Groningen, pierda puntos contra el colista, el Heracles Almelo.