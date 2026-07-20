Parece que el PSV puede olvidarse de los millones por el defensa

Por ahora, Adam Nagalo se queda en el PSV. El periodista Mounir Boualin informó el lunes de que el defensa no ha llegado a un acuerdo con el Corum FK turco sobre los últimos detalles del contrato.

PSV y Corum ya habían acordado su traspaso por entre 2,5 y 3 millones de euros, y el jugador, de 23 años, viajó a Turquía para el reconocimiento médico.

El director técnico, Earnest Stewart, ya buscó venderlo en el parón invernal pasado; al final fue cedido al Konyaspor. Todavía no se sabe si habrá nueva aventura turca para el burkinés.

Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, informa que el Konyaspor quiere volver a ficharlo cedido, pero por ahora no paga la cifra pedida.

Llegó al PSV en verano de 2024 con gran expectación tras un pago de siete millones de euros al FC Nordsjælland, pero solo jugó doce partidos, algunos como suplente.

Las lesiones y un episodio de malaria limitaron su participación, y en las últimas semanas se entrenó al margen del grupo por falta de forma.

PSV lo traspasa con pérdidas, pero recupera varios millones de un fichaje de hace dos años. Su contrato en Eindhoven aún tenía tres temporadas de vigencia.