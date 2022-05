Paramount Plus: ¿Cuánto cuesta la plataforma en donde se transmitirá la Premier League?

Las plataformas digitales continúan ganando terreno en México y el mundo y una de las nuevas que recientemente se ha sumado a la amplia baraja de opciones es Paramount Plus, la cual será la nueva casa de la Premier League de Inglaterra a partir de la temporada 2022/2023.

LA PREMIER LEAGUE CAMBIA DE CANAL PARA MÉXICO

Después de nueve años siendo transmitida en exclusiva por Sky Sports, la Premier League se despide de dicha televisora al final de la temporada 2021/2022 para mudarse a partir de la siguiente a Paramout Plus, en donde se transmitirán en exclusiva los partidos del futbol inglés en México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. Por eso, en GOAL te damos los detalles de la nueva plataforma digital y su llegada a América Latina

"Paramount":

Por el anuncio de que la plataforma @ParamountPlusLA adquirió los derechos televisivos de la @premierleague, a partir de la próxima temporada. pic.twitter.com/tNaepvcDvo — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 13, 2022

¿QUÉ ES PARAMOUNT PLUS?

Se trata de un servicio de entretenimiento vía streaming de ViacomCBS. Anteriormente, la plataforma se llamaba CBS All Access, pero en marzo del 2021 fue rebautizada como Paramount Plus tras la fusión de CBS y Viacom.

La llegada de la plataforma a Latinoamérica fue el 4 de marzo del 2021 y cuenta entre su catálogo programación de los canales de MTV, Nickelodeon y Comedy Central, además de las películas que han sido producidas por Paramount Pictures.

¿CUÁNTO CUESTA?

El precio de Paramount Plus es de 4.99 dólares al mes. Su costo para los diferentes países de América Latina es el siguiente:

Precio en México Estándar: 79 pesos al mes

Precio en Argentina: Estándar: 249 pesos al mes

249 pesos al mes Precio en Colombia Estándar: 13,900 pesos al mes

¿CÓMO USAR Y VER ONLINE?

Para poder disfrutar del nuevo servicio de ViacomCBS lo único que debes tener es acceso a internet y un dispositivo electrónico (televisión Smart TV, smarphone, iphone, tablet o computadora).

Para todos aquellos que están suscritos directamente con el servicio de Amazon Prime, podrán contratar a través de dicha plataforma Paramount Plus con un costo adicional. En caso de que seas cliente nuevo, lo único que debes hacer es ir a la Play Store o App Store para descargar la aplicación. Una vez dentro llenas tus datos personales y los métodos de pago y listo, ya podrás disfrutar de toda programación.

CATÁLOGO DE PARAMOUNT PLUS Y SU UNIÓN CON LA PREMIER LEAGUE

El contenido oficial que estará disponible en el servicio de streaming es el siguiente:

Nickelodeon

MTV

Comedy Central

Show Time Studio

Paramount Plus Originals

*redoble de tambores* 🥁🥁 Esto fue lo más visto esta semana por ustedes y son todas películas y series de 5 estrellas ⭐⭐⭐⭐⭐ ¿Qué vieron ustedes? pic.twitter.com/1cgrAJjenJ — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) May 1, 2022

En ellos podremos ver programas, series y películas como Misión Imposible, Black Monday, City on a Hill, Your Honor, The Good Lord Bird, The Comey Rule, Escape at Dannemora, Dexter, Ray Donovan, The Affair, The Father, The Outpost, El Padrino, Rugrats, Bob Esponja, South Park, Acapulco Shore, Jersey Shore, Comedy Central Presenta, Halo, entre otras producciones.

Para los fanáticos del futbol también hay una noticia. A inicios de año se confirmó que la ViacomCBS adquirió los derechos de transmisión de la Premier League inglesa, la cual transmitirán a partir de la temporada 2022/2023 de manera exclusiva, dejando atrás las transmisiones de Sky Sports, en donde se vieron los juegos de dicha liga en los últimos nueve años.