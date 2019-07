Para Martino, Jesús Gallardo fue el mejor jugador del partido

El DT de la Selección mexicana reconoció la labor que hizo el jugador del Monterrey ante Estados Unidos.

Jesús Gallardo es un jugador que pocas veces acapara los reflectores, sin embargo, es uno de los más cumplidores y el único que disputó todos los minutos de la 2019 con .

En la final ante tuvo una destacada labor que muy pocos reconocieron, entre ellos el DT del Tri, Gerardo Martino.

👊 ¡Solo hay un GIGANTE en Concacaf y que la cuenten como quieran! 👊#CopaOro2019 pic.twitter.com/nzo1svRrgn — Goal México (@goalmex) 8 de julio de 2019

“Es cierto que Rodolfo (Pizarro) fue reconocido como el mejor jugador del partido, pero para mi fue Gallardo”, mencionó el estratega argentino.

A pesar de que México conquistó el título de la Copa Oro, el Tata consideró que un jugador que le podría ayudar bastante a México es Hirving Lozano.

“Podría nombrar varios, pero si solamente pensamos en uno de los tres mejores delanteros de la liga holandesa, que no estuvo con nosotros por lesión en la rodilla, no tenemos motivo para no ser mejores”, culminó.