Panamá vs México, Partido Amistoso 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Panamá recibe a México este jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de un partido amistoso internacional.

Sigue aquí en directo el partido amistoso Panamá vs México

Los Canaleros disputan su segundo juego de preparación del año, luego de haber empatado 1-1 con Bolivia el pasado fin de semana y esperan poder mostrar una mejor versión y pegarle a una de las mejores selecciones de la Concacaf como lo es la mexicana.

El Tricolor inicia su camino en el 2026, con miras en la Copa del Mundo donde serán sedes y Javier Aguirre buscará aprovechar al máximo estos duelos de exhibición para definir cuál será su lista final de cara a la justa mundialista.

Aquí en GOAL te decimos cómo ver las acciones de este partido amistoso:

Cómo ver Panamá vs México, por Partido Amistoso: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium, Fox Deportes Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Panamá vs México

El partido se disputa este jueves 22 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Rommel Fernández.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (viernes 23)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Panamá

La Selección de Panamá empató como visitante ante Bolivia en su primer partido del 2026 y ahora, estará frente a su gente en un duelo complicado contra México, donde no podrán contar con futbolistas que militan en el extranjero, debido a que no es Fecha FIFA y los clubes no están obligados a prestar a los futbolistas a su equipo nacional.

El selectivo 'Canalero' se prepara para la que será su segunda Copa del Mundo, en la que tienen por delante un grupo muy complicado al estar junto a Inglaterra, Croacia y Ghana y buscan sumar su primer punto en la historia de la competencia, tras haber perdido sus tres juegos en Rusia 2018.

Noticias de México

México ha tenido un camino complicado rumbo a la Copa del Mundo de este año en la que serán sedes. El proceso inició con Diego Cocca como entrenador, luego Jaime Lozano asumió el mando y finalmente, Javier Aguirre está en el banquillo del Tricolor desde el 2024 y hasta el momento, el funcionamiento sigue dejando muchas dudas.

El 'Vasco' pidió estos partidos en una época que no es Fecha FIFA para poder ver a más jugadores y tener un panorama más claro de qué elementos finalmente integrarán la lista final de 26 jugadores para el Mundial, además de que confía en que puedan entender mejor su idea de juego.

La Selección mexicana no contará con su 'joya', Gilberto Mora, el cual sí estaba contemplado para ver actividad tanto contra Panamá como ante Bolivia, pero debido a unas molestias, se determinó que volviera a su club, Xolos de Tijuana y su lugar ya fue tomado por el mediocampista Alexis Gutiérrez del América.

