Palmeiras vs. Flamengo, Final de la Copa Libertadores 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Palmeiras se enfrenta a Flamengo este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Monumental U, por la Final de la Copa Libertadores 2025.

Sigue aquí en directo el Palmeiras vs. Flamengo de la Final de la Copa Libertadores 2025

El Porco clasificó a la final después de vencer por marcador global de 4-3 a LDU Quito en la semifinal, con un doblete de Raphael Veiga, junto a los goles de Ramón Sosa y Bruno Fuchs en el cruce.

Por su parte, el Mengão consiguió su boleto al juego por el título con un triunfo por 1-0 sobre Racing, con anotación de Jorge Carrascal. Sin embargo, Gonzalo Plata fue expulsado en el duelo de vuelta de la ronda de los cuatro mejores.

Cómo ver Palmeiras vs Flamengo, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España LaLiga+ Plus, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar Sudamérica FOX Sports y Telefe (Argentina), ESPN Premium y Chilevisión Web (Chile), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+, Pluto TV México ESPN, Disney+ Estados Unidos beIN Sports, Fanatiz, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+ Plus, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN, Pluto TV, Chilevisión Web, Telefe, y Disney+, dependiendo del país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Palmeiras vs Flamengo

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Monumental U.

México:15:00 horas

España: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos:16:00 horas (tiempo del este)

Noticias del Palmeiras

El Porco apunta a conseguir su cuarto título de Copa Libertadores en su historia, además del tercero desde 2020. Además, es su séptima final, la primera en el lejano 1961.

Noticias del Flamengo

El Mengão también sueña con su cuarto trofeo en el torneo más importante del continente, además de que sería su tercero desde 2019. Está es también su cuarta final desde 2019.

