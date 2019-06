Palermo: "Boca no disfruta jugar finales"

El Loco se diferenció de los ídolos que salieron a criticar al plantel, pero aseguró que carga con una "mochila muy pesada" tras la Libertadores.

Boca está torcido. La frustración en otra final volvió a marcar el ritmo con el que club atraviesa este final de semestre y fueron las viejas glorias los que tomaron los micrófonos para hacerse oír. Primero fue Jorge Bermúdez, luego Christian Traverso y, más tarde, Mauricio Serna, los que salieron a criticar al plantel. Pero entre ellos, el que se diferenció fue Martín Palermo.

"Desde afuera no veo justo que se salga a hablar. Porque tenés que estar adentro para vivir y saber lo que está pasando. No le hace bien al mundo Boca", expresó el Loco en TyC Sports. Sin embargo, sí dejó su punta de vista sobre el presente que atraviesan los jugadores: "No disfrutan de jugar finales. Tienen una mochila muy pesada, que es haber perdido la final con River. Y eso los condiciona".