Oportunidad real: la inteligencia artificial revela un factor que da ventaja a Argelia sobre Argentina

Según la consultora «Avicia», Argelia podría vencer a Argentina en la madrugada del miércoles, en el debut del Grupo 10 del Mundial 2026.

Según el portal francés «Foot Mercato», aunque Argentina tiene una ligera ventaja estadística (57 % frente a 43 %), la inteligencia artificial destaca un factor decisivo: la forma física.

Con un índice de forma del 85 % frente al 81 % de los campeones, la selección argelina llega en mejor estado físico, clave en un torneo donde los detalles físicos deciden.

Esta ventaja podría permitir a los argelinos mantener un alto nivel durante los 90 minutos y forzar a una Argentina más cansada a pagar su desgaste.

A esto se suma la incertidumbre sobre la defensa argentina y la necesidad de dosificar a algunos jugadores, lo que podría mermar el equilibrio habitual de la Albiceleste.

Pese a ello, Argentina mantiene su ventaja de experiencia, fortaleza mental y palmarés, amparada por el talento colectivo y la influencia decisiva de Lionel Messi.

Sin embargo, Argelia es un rival peligroso por su estilo directo, sus contraataques rápidos y su capacidad ofensiva.

Para «Avisia», experta en inteligencia artificial y datos, la superioridad física de Argelia será decisiva: cuanto más se extienda el partido, mayor será su impacto.

Las proyecciones iniciales dan a Argentina un 57 % de probabilidades de ganar, pero la IA advierte de que Argelia tiene lo necesario para sorprender y desestabilizar a la favorita.







