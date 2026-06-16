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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Opinión arbitral: ¿Mereció Egipto un penalti ante Bélgica?

Belgium vs Egipto
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H. Hassan
Bélgica
Egipto
EE. UU.

Hossam Hassan se mostró muy en desacuerdo con la jugada

El portal español «Archivo Far», especializado en arbitraje, zanjó la polémica sobre un posible penalti a Egipto en su empate 1-1 contra Bélgica en el Mundial 2026.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó al árbitro brasileño Ramón Abate tras el 1-1 contra Bélgica y aseguró que no pitaron un penalti claro a Ahmed Sayed “Zizo”.

Hossam Hassan declaró tras el partido: «Nos han robado un penalti claro, y me sorprende que no lo haya pitado y que el árbitro no haya revisado el vídeo; si hubiera sido a favor de Bélgica, el árbitro lo habría pitado».

Sin embargo, el informe de Arquivo VAR concluye que la acción ocurrió en el límite del área, por lo que no hubo penalti.

El portal puntuó a Abate con 6,5/10 y destacó su buen manejo del encuentro.

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El informe destaca que el árbitro aplicó un estilo clásico, intervino cuando fue necesario y mantuvo el control disciplinario.

El portal le recriminó algunos errores de apreciación en la primera parte, compensados después con un buen control del encuentro.

Su principal error fue omitir una amarilla clara a un egipcio por una entrada sobre Jérémy Doku.

En conclusión, el portal considera que el brasileño dirigió el encuentro con firmeza y que la decisión de no pitar penalti fue correcta, pues la acción ocurrió fuera del área.

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