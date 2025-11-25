+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoOlympiacos
Karaiskakis Stadium
team-logoReal Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Olympiacos vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Olympiacos y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Olympiacos recibe a Real Madrid este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Georgios Karaiskakis, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Olympiacos vs. Real Madrid de la Champions League 2025-26

El Thrylos llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a PSV en la fecha cuatro, con gol de Gelson Martins. El equipo dirigido por José Luis Mendilibar es trigésimo primero en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Merengues perdieron por 0-1 a manos de Liverpool en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es séptimo en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Cómo ver Olympiacos vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones, LaLiga TV Bar
SudaméricaESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosTUDN, UniMás, Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, UniMás, Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Olympiacos vs Real Madrid

crest
Liga de Campeones - Champions League
Karaiskakis Stadium

El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Georgios Karaiskakis.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Olympiacos contra Real Madrid alineaciones

OlympiacosHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestRMA
88
K. Tzolakis
23
Rodinei
45
C
P. Retsos
5
L. Pirola
3
F. Ortega
10
G. Martins
56
D. Podence
14
Dani Garcia
22
Chiquinho
96
C. Mouzakitis
9
A. El Kaabi
13
A. Lunin
18
A. Carreras
23
F. Mendy
17
R. Asencio
12
T. Alexander-Arnold
6
E. Camavinga
8
C
F. Valverde
14
A. Tchouameni
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
10
K. Mbappe

4-2-3-1

RMAAway team crest

OLY
-Alineación

Suplentes

Manager

  • José Luis Mendilíbar

RMA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

Noticias del Olympiacos

El Thrylos llega al compromiso como flamante líder de la Super Liga de Grecia, donde solo ha sufrido una derrota en 11 juegos.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues llegan con tres bajas sensibles para su defensiva, con las ausencias de Thibaut Courtois, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Cómo llegan al partido

OLY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

OLY

Últimos partidos

RMA

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

5

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

