Oficial: ya se han determinado los 7 enfrentamientos de la ronda de 32

Ya se confirmaron siete duelos de la ronda de 32 del Mundial de Norteamérica, que marcan el inicio de la lucha por el título.

Sudáfrica jugará contra Canadá (anfitriona), y Marruecos se medirá a Holanda en un duelo árabe-europeo.

Brasil chocará con Japón en un duelo de velocidad y habilidad, y Bosnia y Herzegovina se medirá a Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Noruega se medirá a Costa de Marfil en un duelo equilibrado, mientras Suecia y Francia prometen espectáculo. Argentina, por su parte, se verá las caras con Cabo Verde en un choque de experiencia y ambición africana.