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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Oficial: ya se han determinado los 7 enfrentamientos de la ronda de 32

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
Francia vs Por anunciarse
Francia
Suecia
Argentina
Cabo Verde
Sudáfrica vs Canadá
Sudáfrica
Canadá
Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast
Noruega
Brasil
Japón
EE. UU.
Países Bajos
Marruecos
México
Francia
Suecia
Argentina
Cabo Verde
Sudáfrica
Canadá
Côte d’Ivoire
Noruega

A la espera de los demás partidos

Ya se confirmaron siete duelos de la ronda de 32 del Mundial de Norteamérica, que marcan el inicio de la lucha por el título.

Sudáfrica jugará contra Canadá (anfitriona), y Marruecos se medirá a Holanda en un duelo árabe-europeo.

Brasil chocará con Japón en un duelo de velocidad y habilidad, y Bosnia y Herzegovina se medirá a Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Noruega se medirá a Costa de Marfil en un duelo equilibrado, mientras Suecia y Francia prometen espectáculo. Argentina, por su parte, se verá las caras con Cabo Verde en un choque de experiencia y ambición africana.

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