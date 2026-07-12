Oficial: Senegal expulsa a Babi Thiaw

La Federación Senegalesa de Fútbol destituyó el sábado al seleccionador Babi Thiaw y a su cuerpo técnico tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 ante Bélgica. La prensa local lo calificó como «el golpe de gracia» a un proyecto ambicioso.

Según la cadena RTS, el Comité Ejecutivo decidió la destitución tras una larga reunión en Dakar, argumentando que el fracaso en el Mundial había quebrado la confianza en el técnico, campeón de la Copa Africana 2025.

La decisión llega días después de la dolorosa derrota ante Bélgica en Seattle, donde los «Leones de la Teranga» ganaban 2-0 gracias a Habib Diara e Ismaïla Sarr, pero encajaron tres goles en los últimos minutos. y, a continuación, Yuri Tielemans empatara el marcador para forzar la prórroga, antes de que este último sentenciara la clasificación de Bélgica con un penalti en el tiempo de descuento.

En un comunicado, la Federación explicó que la decisión se basó en «la evaluación del rendimiento y las perspectivas del equipo» y subrayó que el cambio se hizo «en beneficio del fútbol senegalés». El presidente Abdallá Fal notificó al entrenador conforme a los reglamentos vigentes.

Tensiones internas

Senegal cerró una campaña decepcionante con una sola victoria, tras perder ante Francia y Noruega en la fase de grupos, y clasificarse como uno de los mejores terceros gracias a un 5-0 sobre Irak.

Las decisiones tácticas de Thiaw, su gestión de los titulares y la incapacidad de mantener la ventaja estuvieron bajo intenso escrutinio. Las revelaciones sobre tensiones internas, especialmente en torno al contrato de Thiaw —firmado en circunstancias caóticas— y a supuestas irregularidades que dificultaron el trabajo de la delegación, avivaron la polémica y llevaron a la Federación a presentar una demanda por difamación para defender su imagen.

Reestructuración integral y candidatos

El Comité Ejecutivo ha encargado al presidente de la Federación la reestructuración integral de todas las selecciones y una rueda de prensa el lunes en el estadio Léopold Sédar Senghor para explicar la decisión y detallar el futuro.

La prensa local menciona a Habib Bay, y Patrick Vieira como candidatos para suceder a Thiaw, junto con el nombre del francés Hervé Renard, lo que apunta a que está a punto de comenzar una nueva etapa para los Leones de la Teranga, con la misión de reconstruir un proyecto capaz de resucitar a un equipo que tenía grandes ambiciones antes de abandonar el Mundial con una gran decepción.

Así concluye la etapa de Babi Thiaw, quien deja el cargo menos de dos años después de su nombramiento pese a ganar la Copa Africana de Naciones 2025, lo que recuerda que el fracaso en un Mundial no se perdona en el fútbol.