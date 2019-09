Ochoa: "El único clásico es América vs Chivas"

Se espera que Paco Memo vea acción por tercera vez a partir de que volvió a México procedente de Europa.

Para Guillermo Ochoa no es tema de discusión. Clásico, en , es uno solo: el América contra o viceversa. Los demás, si bien el arquero reconoció que son enemistades a considerar, no llegan al nivel del nacional. Ni siquiera el Águilas frente a Pumas o Guadalajara vs , los cuales se disputan en la Jornada 9 del torneo Apertura 2019.

"Sin faltarle el respeto a nadie, para mí el único Clásico es con Chivas. Ante Pumas es un partido clave e importante con escala y tamaño. Sabemos lo que significa para ellos, la capital lo vive intensamente. Tenemos que prepararnos para responderle a la afición como ellos quieren", señaló en conferencia de prensa.

El cancerbero añadió que también se trata de un duelo especial para él porque lo protagonizó desde su etapa en las fuerzas básicas del club Azulcrema, previo a su debut con el primer equipo. "La ha evolucionado, pero la rivalidad persiste", añadió.

El guardameta y los de Coapa tratarán de revertir la imagen dejada en el Estadio Jalisco cuando el Atlas los goleó y quitó el invicto gracias a un 3-0.