Nueva sorpresa... Una tormenta eléctrica interrumpe el partido entre Francia e Irak

Francia e Irak jugaban la segunda jornada del Mundial 2026 cuando la lluvia y el viento obligaron a aplazar el inicio del segundo tiempo en Filadelfia.

En los últimos minutos del primer tiempo, lluvia y viento intenso obligaron a los organizadores a emitir alertas por una tormenta eléctrica cercana.

Al terminar la primera parte, el comité organizador amplió el descanso a 30 minutos por las condiciones climáticas.

Se evacuaron las gradas para garantizar la seguridad de los aficionados.

Las autoridades pidieron a los aficionados abandonar las gradas y dirigirse a zonas seguras dentro y fuera del estadio, según los protocolos de seguridad.

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Los altavoces del estadio anunciaron que el encuentro se reanudará cuando pase el riesgo de la tormenta, y que se mantiene un seguimiento continuo del tiempo.

Los aficionados aguardan la decisión de los organizadores sobre cuándo volverán los jugadores al campo para completar la segunda parte, en uno de los incidentes meteorológicos más destacados del Mundial de 2026 hasta ahora.

No es la primera vez que el clima suspende partidos en Estados Unidos: en la última Copa Mundial de Clubes hubo retrasos por tormentas.

Los aficionados aguardan la decisión de los organizadores sobre la reanudación, mientras persisten las fluctuaciones meteorológicas en Filadelfia.