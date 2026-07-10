La Federación Portuguesa de Fútbol ha anunciado el nombramiento de Jorge Jesus como seleccionador de la selección absoluta, en sustitución del español Roberto Martínez, quien dejó el cargo tras la eliminación de Portugal en octavos de final del Mundial de 2026, tras caer derrotada ante España.

La cuenta oficial de la selección en «X» publicó una foto del técnico y escribió: «Hoy comienza una nueva aventura».

La Federación confía en que Jesús devuelva a la selección a la lucha por los grandes títulos, tras la decepcionante eliminación en este Mundial.

Portugal no alcanza las semifinales de un Mundial desde 2006, aunque ganó la Euro 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

Jesús llega en un momento clave: la selección se prepara para una nueva era tras el anuncio de Cristiano Ronaldo —máximo goleador internacional con 146 goles en 233 partidos— de que no jugará otro Mundial.

Tras dejar el Al-Nassr saudí, el veterano técnico vuelve a coincidir con Ronaldo, esta vez en la selección, pues el capitán aún no ha anunciado su retirada.

Será su primera experiencia internacional tras una extensa trayectoria en clubes.

El técnico, de 71 años, arranca una nueva etapa tras más de tres décadas dirigiendo a clubes de Portugal, Europa, Sudamérica y la Liga Profesional Saudí «Roshen».

A lo largo de 36 años ha dirigido al Benfica (en dos etapas), al Sporting de Lisboa, al Flamengo y al Fenerbache.

Las tres últimas temporadas las ha pasado en la liga saudí, donde entrenó al Al-Hilal antes de fichar por el Al-Nassr en el verano de 2025.

Ahora afronta por primera vez el reto de ser seleccionador.

A lo largo de su carrera ha conquistado 25 títulos, entre ellos tres ligas portuguesas con el Benfica, una liga brasileña con el Flamengo y dos ligas saudíes, primero con el Al-Hilal y luego con el Al-Nassr.

En marzo de 2025 se le mencionó como candidato a dirigir la selección de Brasil, cargo que finalmente ocupó Carlo Ancelotti tras dejar el Real Madrid.

Jesús cerró su ciclo en el Al-Nassr tras la temporada 2025-2026, logrando el primer título liguero del club en siete años, antes de que el australiano Ange Postecoglou le sucediera.