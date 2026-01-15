Nottingham Forest vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal busca mantener una ventaja de seis puntos en la cima de la Premier League el mismo día que sus rivales más cercanos por el título, el Manchester City, viajan para enfrentar al Manchester United en un emocionante derbi.

Aquí es donde podrás encontrar transmisiones en vivo del Nottingham Forest vs Arsenal, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Nottingham Forest vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos, NBC.

Hora de inicio del partido Nottingham Forest vs Arsenal

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio City Ground.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Arsenal logró una victoria de 3-2 ante el Chelsea a mitad de semana para poner un pie en la final de la EFL Cup. Ahora, los Gunners de Mikel Arteta enfrentan su tercer partido fuera de casa en seis días contra el Nottingham Forest en el City Ground.

Desde la derrota ante el Aston Villa el 6 de diciembre, el Arsenal ganó cinco partidos consecutivos de la EPL antes de un empate 0-0 en casa contra el Liverpool. También han avanzado a la cuarta ronda de la FA Cup con una victoria en Portsmouth y se han puesto en una gran posición para intentar ganar un trofeo.

El Forest está fuera de la FA Cup tras perder ante el Wrexham en los penales, por lo que ahora su enfoque estará únicamente en la supervivencia en la Premier League. Vencieron a sus compañeros en problemas, el West Ham, la última vez, un tónico muy necesario para el equipo de Sean Dyche después de cuatro derrotas consecutivas en la liga. Un consuelo para los fans del Forest es el hecho de que el Arsenal solo ha ganado una vez en sus últimas cinco visitas a los Tricky Trees, perdiendo tres de ellas.

Noticias de lesiones y estadísticas clave

El Forest no contará con el jugador cedido por el Arsenal Oleksandr Zinchenko, quien no es elegible. El portero John Victor, el mediocampista Ryan Yates y el delantero clave Chris Wood están todos lesionados.

Morgan Gibbs-White necesita solo un gol o asistencia para alcanzar 50 contribuciones directas en la Premier League, una hazaña que ningún jugador del Forest ha logrado jamás.

Los Gunners tendrán que arreglárselas sin el trío defensivo Riccardo Calafiori, Piero Hincapie y Cristhian Mosquera. Mikel Arteta debe elegir entre Myles Lewis-Skelly (una opción más natural) o Jurrien Timber para el papel de lateral izquierdo.

Noticias del equipo y plantillas

