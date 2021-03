Noticias FC Barcelona hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, entrenamientos, fichajes y rumores

Repasamos toda la actualidad del conjunto blaugrana así como de sus noticias.

El Barcelona es uno de los clubes más seguidos del mundo, miles de aficionados quieren saber todo lo que pasa en el club blaugrana y es por eso que en Goal reunimos en este artículo todas las Noticias del Barcelona hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, fichajes y rumores.

Viernes 5 de marzo

Koeman: "lo más importante es que el equipo que va arriba pierda puntos"

El entrenador del F.C.Barcelona, Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa para repasar todos los temas de la actualidad azulgrana: las polémicas aritrales en la Copa, la irrupción de Ilaix y lo que ocurrirá con su futuro cuando llegue un nuevo presidente, entre otras cuestiones.

Sobre el partido ante Osasuna: "Es un partido muy importante porque sabemos que el domingo hay un Atlético-Real Madrid que uno de los dos o los dos van a perder puntos. Es importante ganar mañana. Es un contrario fuerte en casa. Tenemos que estar preparados".

Los tres centrales: "Se puede seguir con los tres centrales, no hay que obsesionarse con un sistema. Lo importante es la actitud de los jugadores. Hemos mejorado muchísimo sin balón, presionando y robando balones".

Su futuro: "Esto no está en mis manos. Lo único que yo sé es que tengo un año más de contrato. En dos días habrá nuevo presidente y tendrá que marcar el camino. Yo estoy centrado en ganar partidos. Estamos en la final de Copa y podemos ganar un título importante. Lo demás no está en mis manos".

El derbi madrileño: "Lo primero es nuestro partido. No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar y después lo más importante es que el equipo que va arriba pierda puntos".

Posibles sustitutos: "Son cosas normales que siempre existen cuando hay un nuevo presidente. En la prensa interesa poner nombres para crear polémica, lo más importante es que a mí no me molesta. Yo estoy metido en mi trabajo, no me interesa. No me molestan los nombres de Xavi u otros. El nuevo presidente es el que decide. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas".

El equipo está más fuerte que sus rivales: "De momento no lo sé. Es una temporada larga en la que cualquier equipo entra en altibajos. El equipo está bien y pone mucha energía. Nuestro juego con balón es muy bueno. Los demás que hagan sus cosas. Nosotros tenemos que concentrarnos y seguir, porque falta mucho".

Sobre la solidez defensiva: "Últimamente ha cambiado que no hemos hecho muchos errores individualmente. Hemos sido capaces de presionar bien al contrario y tener tres atrás nos ha dado un poco más de seguridad. También hemos mejorado la concentración a balón parado. Han sido varias cosas".

¿Considera que el equipo ha llegado a su máximo nivel?: "Es verdad que los últimos resultados, sobre todo la remontada ante el Sevilla, nos han dado mucha moral. El partido de Champions es para el miércoles, tenemos que pensar en el partido de mañana. A partir del lunes, pensamos en la Champions".

Ilaix: "Es uno de los jóvenes que tenemos. Ha jugado con el Barça B y entrenando con el primer equipo. Ha entrado en unos partidos y lo ha hecho muy bien. Puede aportar mucho, como puede aportar Riqui en su momento. Los jóvenes están llamando a la puerta para tener oportunidades de jugar".

Polémica con el Sevilla: "Son cosas que pasan, a nosotros también nos ha pasado lo mismo. En la ida había penalti contra Alba y no lo pitaron, a veces hay cosas en contra y otras a su favor. Han sido dos partidos al máximo nivel y merecimos pasar. Si no hay emoción en estos partidos no es bueno".

Comunión con la afición: Ya se nota por la calle y la gente que me habla que están contentos. Han pasado momentos malos y la sensación que tengo es que la gente está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este feeling con la gente. Ojalá que en un día haya el campo lleno, para tener el ambiente y disfrutar de una noche como la última ante el Sevilla".

Ganas de que haya nuevo presidente: "Claro que me gustaría. Tener presidente en un club como el Barcelona es importantísimo, porque somos el club más grande del mundo. Para hablar de mi futuro, del equipo".

Reparto goleador: "Es muy importante tener más efectividad con otros jugadores. No todo puede depender de Leo. Es importante que haya gente que marque goles y es una buena señal. Ojalá que marque Leo y los demás también".

Qué es lo que más le gusta del equipo: "Me gusta más contestar esta pregunta a final de temporada. Nos quedan cosas por delante con la Champions, LaLiga y la final de Copa. Una cosa que me pone orgulloso es el ambiente del equipo. Con los cambios que hemos hecho el equipo cree en sÍ mismo. El otro día cuando vi al equipo celebrando los goles, incluso los suplentes, para mí fue muy importante. Que un vestuario esté unido es lo más importante, es una señal que me ha gustado mucho".

¿Su relación con el nuevo presidente dependerá de quién sea?: "No tiene que ser así. En general los tres han hecho una buena campaña. Las frases y palabras son para ganar votos y es normal. No tengo ni una preferencia. No conozco a los tres personalmente, los saludé el otro día con Tusquets. Los votos son de los socios y van a decidir quién será el presidente".

¿Sería un milagro ganar el doblete?: "Primero tenemos que ser realistas. No podemos cambiar nuestra opinión sobre las posibilidades de ganar. Tenemos que seguir ganando y eso es lo más difícil. Estamos unos puntos por debajo del Atlético y no podemos dejarnos más. Hay ocho jugadores que han jugado más que nadie en Europa. Lo que está haciendo el equipo es increíble y ojalá que al final podamos decir que lo hemos hecho bien y hemos ganado títulos".

Jueves 4 de marzo

Ilaix, ficha del primer equipo la próxima temporada

Ilaix Moriba sigue acumulando minutos y dejando buenas sensaciones en el Barcelona. Tuvo protagonismo en el encuentro copero ante el Sevilla y celebró como uno más el pase a la final. Según avanza "Sport" el canterano tendrá ficha del primer equipo la próxima temporada pese a sus 18 años. En el club están convencidos de su valía y quiere contar con él y de paso evitar que escuché cantos de sirena de otros clubes que le han puesto en su radar.

Miércoles 3 de marzo

Koeman: ¿PSG? Un 1-4 es otra cosa"

"El equipo está creciendo, con los cambios que estamos haciendo, con oportunidades a los jóvenes, estamos muy juntos. Ya sabemos que somos buenos con el balón pero somos mejores sin balón. Es importante seguir, el Sevilla es un equipo que busca hacer peligro, le gusta presionar, han sido dos partidos de altísimo nivel donde el Barça ha estado muy bien", dijo el holandés tras el 3-0 al Sevilla en las semifinales de la Copa del Rey.

"Piqué ha demostrado ser uno de los líderes del equipo, ha defendido muy bien, aguantando, y ha marcado el 2-0 en momento importante", dijo sobre el central, que terminó con molestias.

Sobre remontar al PSG en Champions League, señaló: "Un 2-0 es más fácil, no es fácil pero 1-4 es otra cosa, como cualquier otro partido empezamos para ganar y vamos a ver si hay oportunidad de pasar".

Puyol no olvida el troleo de Suso a Pedri...

Pedri, con la adrenalina de la remontada

"Tengo la adrenalina metida aún por todo el cuerpo, aunque parezca que estoy tranquilo por fuera. Tanto en Liga como ahora en Copa hemos dominado en todo momento al Sevilla y el resultado es justo. Es un sueño jugar la final, espero que el primero de muchos más. El gol de Piqué ha sido una locura. Lo he visto desde el banquillo y no he podido reprimirme", dijo el mediocampista del Barcelona.

La alegría de Ter Stegen y Braithwaite

"Tuvimos la paciencia y la intensidad para creer en nosotros. Marcamos el primer gol rápido, pero el segundo no llegaba. Tuvimos la paciencia para seguir e insistir hasta el gol de Piqué. Estamos muy felices. Estamos en una final muy importante. Esperemos ahora seguir en LaLiga. No vamos a dejar de creer en lo que hacemos. Tenía la sensación que Ocampos me iba a tirar ahí y acerté en la decisión. Sabía que si nos marcaban un gol se complicaba todo. Para mí siempre es bueno ayudar al equipo, aunque el penalti es siempre una lotería", dijo Ter Stegen.

Jordi Alba: "Nunca hemos dudado de Koeman"

"Nunca hemos dudado de Koeman, desde el principio lo ha tenido claro y ha ido de cara con los jugadores; está haciendo un gran trabajo", dijo Jordi Alba.

"En Champions está muy complicado pero saldremos a competir y hacer un buen partido".

A remontar ante el Sevilla

Otra vez el Barcelona de un lado y el Sevilla del otro. Como el pasado sábado, pero esta vez en el Camp Nou y con la vuelta de semifinales de Copa del Rey como escenario. Los catalanes vencieron 0-2 por LaLiga hace cuatro días a los andaluces en Nervión, un resultado que firmarían esta noche para llevar la eliminatoria a la prórroga. Te lo vamos a contar todo al detalle. Pero de verdad, al detalle. Si te lo pierdes es porque no te gusta el fútbol. Y es respetable.

Martes 2 de marzo

Ante el Sevilla: Sin Araújo pero con Pedri

El Barcelona ha llevado a cabo este martes su último entrenamiento antes de recibir al Sevilla en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ronald Koeman está de enhorabuena al recuperar a Pedri tras acabar con molestias el último partido, mientras que Ronald Araújo realizó trabajo específico y no podrá jugar ante los de Nervión.

Lunes 1 de marzo

Mikel Arteta, ni opción ni alternativa de futuro para el banquillo del Barcelona

A pesar de lo publicado en las últimas horas, Goal está en disposición de afirmar que el entrenador de los "gunners" no es una opción para Laporta. AQUÍ, más información.

Cronología de un año de tensión con dimisión final de Josep Maria Bartomeu

El escándalo de las redes sociales, el llamado 'RedesGate', no ha dejado de amenazar al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, desde que la Cadena SER hiciera público el pasado 17 de febrero que el club tenía contratada una empresa de márketing online por la que pagó elevadas sumas que fueron fraccionadas para evitar el control de la comisión económica con el objetivo de desprestigiar a opositores, personajes varios del entorno del Barcelona y hasta a algunos de sus jugadores. Repasa AQUÍ todo lo sucedido en el último año.

'Barçagate': Los 'Mossos' registran las oficinas del club y detienen a Bartomeu

Otros directivos detenidos: Óscar Grau, director ejecutivo del club, y Román Gómez Pontí, responsable de servicios jurídicos. AQUÍ, más información.

Domingo 28 de febrero

Tensión en el debate electoral de los candidatos a presidente

Los candidatos a la presidencia del FC Barcelona se han visto las caras este domingo en un debate de cara a las elecciones donde ha reinado la tensión entre Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font. El encuentro, de dos horas de duración, ha tenido lugar durante los actos de celebración del 41 Congreso Mundial de Peñas del FC Barcelona. Los candidatos se han reprochado mutuamente falta de claridad en sus proyectos, ya que no explican cómo van a conseguir sus objetivos. Se ha hablado de "propuestas populistas", a las que se ha referido Víctor Font, y de los desmentidos que este está recibiendo por parte de gente que, en teoría, van a formar parte de su proyecto.

Sábado 27 de febrero

Piqué: "Hay Liga, seguro que sí"

Tras su victoria ante el Sevilla, Piqué pasó por los micrófonos de "Movistar + " para hablar del partido.

"¿Lesión? Son pequeñas cosas, hemos hablado con el Míster de ir aumentando la carga poco a poco, y es lo que hemos pactado".

"Las últimas veces que he hablado han sido momentos dolorosos, hoy estoy muy orgulloso del equipo, veníamos de golpes duros como el Cádiz y el PSG o la mala primera parte ante el Elche".

"Claro que hay Liga, se han visto muchas cosas peores, matemáticamente queda. Hoy lo demuestra este partido, el Sevilla no ha tirado a puerta, hemos jugado en su campo y le hemos presionado. Tenemos confianza.

"Todo es la cabeza. Durante mi etapa en el Barça hemos pasado muchos momentos como esto donde las lesiones aparecen, pero si vamos todos juntos da igual quien juegue. Hay que sacar adelante todo. Si ganamos el miércoles en Copa todo cambia. Hay que buscar esperanza y luchar por las cosas".

Victoria vital del Barcelona y segundos en Liga

El Barcelona ganó con solvencia al Sevilla (0-2) gracias a los goles de Dembélé y Messi y se queda segunda de la Liga por delante de Madrid y Sevilla al que ya aleja de la cabeza. Las malas noticias, las lesiones de Pedri y Araujo .

Griezmann, suplente ante el Sevilla

Koeman sorprendió con su alineación frente al Sevilla en la que Griezmann es suplente y apostó por una línea de cinco defensas. Este es el ONCE

Viernes 26 de febrero

Koeman: “Asumo y acepto la presión”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, repasó varios temas de actualidad en la víspera del duelo liguero contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán ,El holandés aseguró, sobre la presión por los resultados, que “ser entrenador del Barcelona siempre genera mucha presión. Si no ganas y pierdes mucho el culpable es el entrenador. Lo acepto, lo asumo y sé como funciona. Llevo muchos años en este deporte e intento hacer lo máximo, nunca pienso en perder, siempre pienso en ganar, no sé qué pasará si no ganamos. Cuando no sea así habrá tiempo de pensar y analizar y hablar sobre el futuro, soy optimista y pienso que vamos a ganar mañana”. Además, todosestos temas

Sobre el partido : “Son dos partidos diferentes, mañana será Liga y el próximo Copa. Mañana hay que seguir con la racha, sumar puntos y presionar a los de arriba”.

Sobre Araujo : “Entra en la lista y todos los que entran en la lista tienen opciones de jugar, el equipo lo decidiremos mañana y veréis si juega .“Araujo ha hecho hasta hoy muy buena temporada, es un defensa joven que ha aprendido jugando muchos partidos y ha demostrado su calidad y su físico, es importante tener gente fuerte y rápida, ya dije que tiene que mejorar su juego con balón pero defensivamente nos aporta muchas cosas”.

Sobre una semana vital : “No estoy de acuerdo que sea la semana más importante porque parece que seamos solo nosotros los que jugamos partidos muy importantes. En el calendario se enfrentan todos y la presión existe para todos los equipos, ni más ni menos que para los demás. Ser jugador del Barça significa presión en todos los partidos”.

Elecciones :"No voto porque yo no soy el que tiene que votar, sabemos que entramos en la última semana, los candidatos van a salir todos los días y cada uno tiene su historia y lo que él piensa que es lo mejor para el club, yo tengo que esperar y saber, los socios tienen que decidir y seguramente saldrá alguien que oles guste y ganará. A partir de ahí entro yo, pero antes no.

Los galones de los veteranos :“Desde el principio los mayores han intentado tomar el mando pero no lo pueden hacer solos, necesitan la ayuda de los demás. Como ejemplo claro, Leo lleva 17 o 18 goles. Los demás atacantes llevan juntos más o menos la misma cifra. Tampoco hay que pedir siempre a los mayores y a los mejores, también se necesita la ayuda de los demás, la responsbilidad es de todos y no solo de los mayores. Los mayores tienen que ayudar pero los que tienen que dar es el equipo entero”.

El partido contra el Elche : “Lo hemos hablado y analizamos individualmente lo que nos pasa, no todos los equipos juegan el partido perfecto”.

Jueves 25 de febrero

Laporta: "Si conseguimos que Messi sonría de nuevo, aspiraremos a todo"

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, presentó este jueves el que va a ser su organigrama deportivo si gana las elecciones del 7 de marzo. En dicho acto, en el que estuvieron presentes Mateu Alemany o Víctor Valdés, Laporta se pronunció sobre Messi.

“Tenemos que conseguir que Messi vuelva a sonreír y si esto se consigue podemos aspirar a todo. Debe estar convencido que el equipo pueda volver a ganar Champions, Ligas… eso es lo que yo creo que le convencería para seguir. Le veo empezar a sonreír pero quiero que sonría más y que se sienta querido de nuevo”.

Miércoles 24 de febrero

Mascherano apoyará a Messi en la decisión que tome

Javier Mascherano, exfutbolista del FC Barcelona, ha analizado el futuro de Leo Messi en el Barça. El argentino no sabe qué hará Messi, pero tiene claro que apoyará a su excompañero y amigo, haga lo que haga. "Lo veo feliz en Barcelona a pesar de que el club no lo está haciendo bien. La forma en que juega y se mueve en el campo de fútbol no ha cambiado en los últimos 15 años. Lo veo muy bien".

¿Su nuevo contrato?

Konrad de la Fuente, novedad en la convocatoria del Barça

Porteros: Marc André ter Stegen, Neto e Iñaki Peña.

Defensas: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Junior Firpo y Óscar Mingueza.

Centrocampistas: Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Pedri, Matheus Fernandez y Frenkie de Jong.

Delanteros: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Francisco Trincao y Konrad de la Fuente.

Martes 23 de febrero

Koeman: "Creo que todavía podemos luchar por la Liga"

Ronald Koeman compareció ante los medios para analizar cómo afronta el Barcelona el partido de LaLiga de este miércoles ante el Elche: "Parece un rival con confianza, que viene de ganar. Está luchando por no bajar. Es un partido complicado. No sé si jugarán tan atrás como el Cádiz el otro día. Depende mucho de nosotros mismos, de nuestro juego con balón, y de defender bien en momentos importantes".

Rotaciones: "Hay que analizar el estado del equipo, el físico y la confianza de cada jugador. En el anterior partido cometimos errores, pero no es justo ir a por un jugador o un defensa solo. Pudimos sentenciar el partido, tuvimos muchas ocasiones de gol. La efectividad no es la que tiene que tener un equipo como el Barcelona. Creo que damos muchas oportunidades a los jóvenes. Tampoco es un momento tan importante de la temporada, para coger más gente por abajo. Siempre pienso en los jóvenes, en darles oportunidades, pero para sacar las castañas del fuego necesitamos a los experimentados. Pero ya tenemos a muchos jóvenes, hay gente de 18 o 19 años en el equipo. Buscaremos un equipo con frescura, hay jugadores cansados".

Lenglet: "He hablado con él esta mañana. Es serio, un muy buen profesional, que se toma esto muy personal. Es una jugada en la que él lo puede hacer mejor y es cierto que ha estado en algunos momentos en los que hemos cometido errores, pero también los hemos cometido en ataque y con otros jugadores. Con 2-0, una jugada en el último minuto no es tan decisiva. Tampoco puede asumir que todo el problema sea suyo. Tiene que mejorar cosas, como cualquier jugador".

Mbappé y Haaland: "No es momento de hablar de otros jugadores. Estamos jugando partidos importantes. Esto puede ser parte del futuro del club, del futuro presidente. Tenemos que centrarnos en los partidos que quedan, concentrarnos en esto que es lo importante".

Griezmann y Dembélé: "Hay que valorar las oportunidades que han tenido. Antoine tuvo mucha efectividad el mes pasado. Ousmane tuvo tres o cuatro ocasiones, dos oportunidades grandes en donde hay que marcar uno. Nos falta efectividad de medio campo hacia arriba por parte de varios jugadores"

Ambiente en el vestuario : "El problema no es que no creamos. Hay que pedir más efectividad a los jugadores de arriba. Tuvimos oportunidades. Durante esta temporada nos falta efectividad. El porcentaje de marcar es bajo para un equipo como el Barcelona. Es normal que haya bajado un poco, pero lo buen de este deporte es que juegas a los tres días. Si ganamos mañana, nos ponemos segundos y todo es diferente"

"Sabemos cómo es la gente, es normal. Creo que el resultado de París y el del otro día nos hicieron daño. Creo que la gente, los capitanes, el vestuario, tienen que crear un ambiente de que vamos a por todas".

La evolución de la lesión de Araujo: "No va a estar mañana. Está mejorando, pero primero hay que hacer los entrenos de grupo para tener la sensación de si llega o no. Hay dudas. Tenemos que esperar. Quizás al fin de semana, el próximo miércoles... no es bueno dar una fecha concreta. Todo depende de cómo mejore".

En qué competición se centra: "Todavía podemos ganar el campeonato. Todos los equipos están fallando. Sabemos que tenemos que remontar un partido. No soy partidario de pensar que la Copa sea más importante. Creo que podemos hacer cosas en las dos competiciones. Son tres partidos ahora vitales. Complicado, porque tenemos que remontar sin público. Con público es más fácil de remontar, es diferente".

Sin margen de error: "Es un momento en el que nos jugamos mucho. Hay que buscar energía, que la hemos tenido en los últimos partidos. Me siento decepcionado por los puntos perdidos en casa, pero hay que seguir con nuestra trayectoria. Si fallamos más, llegará el momento de quedarnos sin posiblidades de ganar algo"

Lunes 22 de febrero

¿Varios cambios contra el Elche?

Este miércoles, a las 19, el equipo de Koeman saldría con Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti, Junior; Pjanic, Busquets, Riqui Puig; Trincao, Messi, Dembélé.

Toni Freixa: "Es posible traer a Haaland y Mbappé"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona asegura que si sale elegido "fichará tres cracks". AQUÍ, sus declaraciones .

Domingo 21 de febrero

Koeman: "Estoy muy decepcionado, incluso más que el último martes"

"Claro que estoy muy, muy decepcionado. Incluso más que el último martes. Era un partido donde podíamos recortar más distancias arriba y por nuestra calidad teníamos que haber ganado, pero no lo hemos hecho", declaró el entrenador del Barcelona, luego del empate frente al Cádiz. Y añadió: "No veo la lucha por el título de Liga más complicada que antes. Se ve que ningún equipo es imbatible y que ningún equipo va a ganar todos los partidos. Hay opciones todavía, pero hemos dejado escapar dos puntos importantes para poder hacer algo más". AQUÍ, más declaraciones del DT .

Jordi Alba: "Los culpables somos nosotros"

"Es culpa nuestra. Estamos fastidiados. Era un partido que teníamos dominado. Ellos estaban muy cerrados. Buscaban una contra o jugada aislada y les ha salido bien. Los culpables somos nosotros. Teníamos que aprovechar el tropiezo del Atlético y no ha podido ser", aseguró el lateral. Y agregó: "No hay excusas. Teníamos una oportunidad única para ponernos arriba y no puede ser. Tenemos que reflexionar. Esto es el Barça y no podemos poner excusas".

Piqué: "La distancia en LaLiga es muy grande, pero asumible"

El central del Barcelona habló en los micrófonos de "Movistar" luego del empate contra el Cádiz. "Duele muchísimo lo de hoy, después de la derrota del Atlético teníamos la oportunidad de meternos ahí" , resaltó el catalán, aunque no se da por vencido: "La distancia en LaLiga es muy grande, pero asumible".

Para el defensor, "los tres objetivos están vivos" , pero, "siendo realistas están muy complicados, sobre todo la Champions, en Copa estoy seguro de que tendremos alguna opción. Tenemos que recuperar juego y sensaciones”.

Piqué:



"Duele muchísimo. Después de la derrota del Atleti teníamos una oportunidad para meternos ahí".



"Tenemos que recuperar el juego y sensaciones. Centrarnos en nosotros. Tenemos levantar la cabeza y mejorar anímicamente". pic.twitter.com/M15167lrHG — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 21, 2021

Sábado 20 de febrero

21 jugadores de la primera plantilla para recibir el Cádiz

El FC Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para recibir al Cádiz. Con las bajas de Ansu Fati, Araújo y Coutinho, 21 jugadores han sido convocados para un encuentro que puede ser clave.

Viernes 19 de febrero

Laporta desvela que ofreció a Cruyff ser entrenador del Barça en 2007 con Guardiola de segundo

Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, desveló en "Catalunya Radio" que le ofreció a Johan Cruyff volver a ser entrenador del Barcelona. Corría temporada 2007-08 y el Barça de Rijkaard agonizaba y el entonces presidente penso en su amigo y exentrenador campeón de la primera Copa de Europa: “Tenía pensado ofrecerle a Johann el banquillo con Guardiola de segundo pero no lo quería hacer porque sabía que su mujer no le dejaba entrenar, sé que Johann tenía ganas. Volverlo a hacer gusta, repetir gusta, y más si te ha salido bien. Volviendo de un viaje Johan se sentó a mi lado y Danny estaba a mi lado, y le vi tan metido en el tema. Por un momento le dije que lo cogiese hasta final de temporada, que se pusiese a Pep al lado y que el año siguiente Pep cogiese el equipo. Le brillaron los ojos pero luego Danny (su mujer) hizo lo que debía hacer y no podía ser".

Jueves 18 de febrero

Julio Salinas: "La directiva cogió un Ferrari y lo convirtió en chatarra"

El histórico Julio Salinas, exjugador azulgrana entre 1988 y 1994 donde conquistó entre otros título la primera Copa de Europa, señaló a Josep María Bartomeu y su Junta como responsables del desastre del equipo con una frase que les sentencia: "Cogieron un Ferrari y lo convirtieron en chatarra, han hecho muy mal las cosas". El exdelantero, embajador de la red social Betsfy, defendió a Koeman de la quema diciendo que "debe seguir en el banquillo ya que no es el responsable en absoluto".

Miércoles 17 de febrero

El parte médico del equipo de Koeman

Philippe Coutinho: Operado del menisco / Baja hasta principios de abril

Sergi Roberto: Lesión en el recto anterior / Baja hasta mediados de marzo

Ansu Fati: Rotura de menisco / Baja indefinida

Ronald Araújo: Esguince de tobillo / Baja hasta mediados de febrero

Martin Braithwaite: Elongación en el aductor / Disponible para la jornada 24

Kylian Mbappé a Jordi Alba, en castellano: "En la calle, yo te mato"

"Deportes Cuatro" desvela una escena inédita entre Mbappé y Alba, durante el encuentro entre el Barcelona y el PSG. Más detalles, AQUÍ .

Martes 16 de febrero

Griezmann: "Fueron superiores, no es la imagen que queremos dar"

Griezmann pasó por los micrófonos tras la derrota del Barça ante el PSG y reconoció que "fueron superiores, arriba hicieron los goles, nosotros no hicimos nuestro mejor partido y contra estos adversarios necesitamos estar a tope"

El francés añadió que "no es la imagen que queremos dar, debemos trabajar e intentar hasta el último segundo. Hemos hecho un partido malo". Pese a ello avisó que "iremos a París a intentar ganar y pasar pero no vamos a ir de visita. Está difícil pero lo intentaremos. Hubo un momento donde estuvimos mejor, pero sí, no nos gusta que te hagan cuatro goles en casa".

Kuipers, el árbitro para esta noche

El neerlandés Björn Kuipers será el árbitro principal del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes (21.00 CET) en el Camp Nou entre el Barcelona y el París Saint-Germain. Sus compatriotas Sander van Roekel y Erwin Zeinstra le asistirán desde las bandas y Serdar Gözübüyük será el cuarto árbitro. En el VAR estará Pol van Boekel, junto a Dennis Higler. ¿El único precedente entre el Barcelona y el París Saint-Germain con Kuipers? Cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2012/13, con empate (1-1). Ese resultado, sumado al 2-2 de la ida en París, dio el pase al conjunto catalán.

La última visita de Kuipers al Camp Nou fue la noche en la que el Barcelona derrotó por 3-0 al Liverpool, con un gol de Luis Suárez y un doblete de Leo Messi. La vuelta en Anfield sería para los Reds por 4-0. Kuipers también pitó en el Camp Nou el Barcelona-Juventus de la temporada 2016/17 (0-0), el Barcelona-Milan de 2011/12 (3-1), el Barcelona-Dinamo de Kiev de 2009/10 (2-0). A domicilio dirigió al Barcelona ante el Inter de Milán en la temporada 2019/20 (1-2), ante la Roma en la campaña 2015/16 (1-1), ante el Celtic en la 2012/13 (2-1) y ante el Sttutgart en el curso 2009/10 (1-1).

Lunes 15 de febrero

La buena noticia del día: Piqué podría entrar en la convocatoria para recibir al PSG

💪 ¡ @3gerardpique vuelve a los entrenamientos con el grupo! pic.twitter.com/NknAgnZ9IG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 15, 2021

Koeman: "El PSG no nos ha desestabilizado con Messi"

El entrenador del Barça ha analizado cómo afrontan el duelo de la Champions League y reconoce que tendrán que frenar a Mbappé aunque no esté Neymar. AQUÍ, más declaraciones del holandés .

🔊 @RonaldKoeman : "Hay que disfrutar de jugadores como Leo Messi o Kylian Mbappé" #BarçaPSG pic.twitter.com/Tn9fha2yWT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 15, 2021

Jordi Alba: "Si tuviera claro el futuro de Messi tampoco lo diría"

El lateral izquierdo del Barcelona ha analizado el duelo europeo ante el PSG y asegura que el 10 argentino "está 100% comprometido con el Barcelona". Todas sus declaraciones están AQUÍ .

Domingo 14 de febrero

Dembélé: "Messi me inspiró cuando era niño y me inspira ahora"

De cara al enfrentamiento contra el PSG por los octavos de final de la Champions League, el delantero francés habló en el sitio web de la UEFA de varias temas de actualidad.

Su relación con Messi: "Leo es un genio, el mejor jugador de la historia del fútbol. Para mí es un privilegio y un honor poder jugar con él. Me inspiró cuando era niño y me inspira ahora... Siempre te da el mejor pase, siempre te pone en la mejor posición, es el mejor jugador de la historia del fútbol".

El trabajo de Koeman: "Muchas cosas han cambiado con él, sobre todo respecto a los entrenamientos y la preparación de los partidos. Físicamente, nos sentimos muy bien, los entrenamientos son de calidad, y también de alta intensidad, pienso que el equipo está en el plena forma".

Su presente: "Físicamente pienso que he cambiado. Cuando llegué aquí, era muy frágil. Yo estaba empezando como profesional en el Stade de Rennais y en el Borussia Dortmund, era muy frágil, pero he recorrido un largo camino y me encontré preparadores físicos aquí y todo cambió. Recibí consejos, de cuándo atacar, de cuándo tener calma con el balón... Me gustaba avanzar solo cuanto tenía el balón, y me dijeron que esperara y que tratara de buscar a un compañero y no de regatear a tres o cuatro rivales. Avancé en el juego de posición".

¿Te acuerdas de este gol? Ya pasaron cinco años

Sábado 13 de febrero

Dest y Pjanic reciben el alta

Ronald Koeman recupera a Dest y Pjanic para el partido contra el Deportivo Alavés en el que el FC Barcelona prentede mantener su buena racha en Liga para mantenerse en la segunda posición. Las principales novedades son las vueltas de Dest y Pjanic, que ha recibido el alta médica. Araujo sigue siendo baja. Cinco canteranos completan la convocatoria, entre ellos Mingueza, un habitual en el once de Koeman.

Viernes 12 de febrero

El Barça hace su última prueba antes de medirse al Alavés

[EN DIRECTO 📺]



⚽ Sigue los primeros minutos del entrenamiento previo al #BarçaAlaves

👉 https://t.co/DoG0mtEMhy pic.twitter.com/fhwvoBxMao — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2021

Jueves 11 de febrero

Neymar, descartado ante el Barcelona

El PSG ha confirmado quee tiene una lesión de grado II en el aductor y estaría 4 semanas de baja. "Neymar Jr sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo el miércoles por la noche. Tras el análisis del examen clínico y los exámenes por imágenes, se espera una indisponibilidad de aproximadamente 4 semanas según su evolución", explica el parte médico del club. LO QUE SE PERDERÁ

Piqué y Araujo forzarán para jugar ante el PSG

Según apuntan desde "Sport" Piqué y Araujo están forzando para intentar llegar al vital duelo de Champions ante el PSG. El central catalán, lesionado desde hace varios meses, apura su vuelta y está dispuesto a forzar para jugar el trascendental duelo ante el equipo parisino. También Araujo, quien se ha hecho con un puesto de titular en el equipo, se infiltrará si hace falta para poder echar una mano al equipo en tan importante partido.

Miércoles 10 de febrero

El Barça ya está en Sevilla para la semifinal de la Copa

Martes 9 de febrero

Dest, Braithwaite y Pjanic no estarán ante el Sevilla por lesión

El club ha anunciado que los tres jugadores sufren problemas musculares y no estarán para el duelo de este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y se une a la plaga de bajas culés con las ausencias ya confirmadas de Araujo, Piqué, Coutinho, Ansu y Sergi Roberto.

[ÚLTIMA HORA ‼]



Dest, Pjanic y Braithwaite se perderán el #SevillaBarça por lesión



Más info ➡ https://t.co/olUqodKmWR pic.twitter.com/t4GTfGJTpr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2021

Lunes 8 de febrero

El Barça ya prepara la visita al Sevilla

"El FC Barcelona no se detiene. Tras la remontada de este domingo contra el Betis (2-3), y de la llegada del equipo a Barcelona esta misma madrugada, los jugadores disponibles de la plantilla de Koeman han llevado a cabo esta mañana, en el campo 2 de la Ciudad Deportiva, una sesión de recuperación. Ya con el chip de la Copa, porque el próximo miércoles el Barça volverá a viajar a Andalucía, nuevamente a Sevilla, para jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Sánchez Pizjuán. Para preparar este duelo, el equipo volverá a ejercitarse mañana martes por la mañana, mientras que posteriormente Ronald Koeman comparecerá ante la prensa en la previa del Sevilla - Barça", explica la web del club.

Mateu Lahoz será el árbitro de la semifinal contra el Sevilla

⚖️ DESIGNACIONES | Estos son los árbitros de la SEMIFINAL de la #CopaDelRey que dirigirán el @SevillaFC - @FCBarcelona_es .



📆 El encuentro tendrá lugar el miércoles 10 de febrero a las 21:00 horas.



🔗 https://t.co/hPDvoBGxZW #LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/A47BOIPN5t — RFEF (@rfef) February 8, 2021

Domingo 7 de febrero

El Barça ya está en Sevilla

El Barcelona llegó a Sevilla donde ha de medirse en el partido que cierra la jornada dominical ante el Betis. Tras las victorias de Sevilla y Real Madrid, los de Koeman necesitan los tres puntos para recuperar la segunda posición de la tabla y seguir su pelea por el título.

Sábado 6 de febrero

Koeman desvela una conversación con Griezmann antes de llegar al Barça

El entrenador del Barcelona contó en la rueda de prensa previa al Betis vs. Barcelona que "yo llamé a Antoine y le dije que tenía mucha confianza en él. Le transmití que para mí era muy importante. Es cierto que a principio de temporada no tenía la efectividad de ahora pero nunca tuve dudas sobre su calidad. Además, siempre ha trabajado para dar lo mejor de sí mismo". REPASA LA RUEDA DE PRENSA

Viernes 5 de febrero

El Sevilla, rival en semifinales

El sorteo ha deparado que los azulgranas se enfrenten ante los hispalense por un puesto en la final. Los azulgranas jugarán la ida el 10 de febrero en el Sánchez-Pizjuán mientras que la vuelta se disputará en el Camp Nou el próximo 3 de marzo. ASÍ HAN QUEDADO LOS EMPAREJAMIENTOS y HORARIOS

El Barça, aguarda rival para el sorteo de Copa

El equipo de Koeman está muy atento a la suerte que le depare el bombo en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que se celebrará a partir de las 13:00: Sus posibles rivales, Sevilla, Athletic y Levante. Será ya a doble partido a disputarse: Ida, 9, 10 u 11 de febrero, vuelta, 2, 3 ó 4 de marzo SÍGUELO AQUÍ en DIRECTO

Jueves 4 de febrero

Griezmann ya es el segundo francés con más goles en el Barça

🔥 @AntoGriezmann 🔥



⚽ 27 goles

👟 77 partidos



🇫🇷 ¡Segundo máximo goleador francés de la historia del Barça! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 4, 2021

El delantero francés hizo dos goles ante el Granada en cuartos de final y ya suma 27 dianas desde que llegó al club blaugrana hace un año y medio. El propio Bará eplica en su web oficial que Números que le "es el segundo francés con más goles marcados de la historia del Barça, superando a Ludovic Giuly (26). El primero de la lista es Thierry Henry, con 49, mientras que por debajo de Giuly y Griezmann se acerca Ousmane Dembélé (25 goles en 97 partidos)".

Noticia Goal: Messi no se ha reunido con el PSG

El argentino no hablado con jugadores ni dirigentes del club francés ni tampoco con otros clubes y no sabe los motivos por los que en París están haciendo declaraciones sobre su fichaje. Su compromiso está con el Barça hasta final de temporada y aún no ha hablado con ningún candidato a la presidencia.

Puedes leer toda la información aquí

Miércoles 3 de febrero

Sergi Roberto, otra lesión que preocupa al Barcelona

[COMUNICADO MÉDICO] El jugador del primer equipo S. Roberto tiene molestias en el cuadriceps del muslo derecho. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión #GranadaBarça pic.twitter.com/oCj42xJ5Y8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2021

El Barcelona ya está en Granada para los cuartos de la Copa

Lunes 1 de febrero

Clave electoral: Cerca de 10.000 socios y socias ya han pedido el voto por correo

Además de en el césped, en el Barça se suceden las noticias fuera del terreno de juego. Inmerso en un proceso electoral que se ha retrasado hasta el 7 de marzo por las medidas restrictivas de movilidad adoptadas por la Generalitat, el FC Barcelona ha anunciado este lunes que cerca de 10.000 socios ya han pedido el voto por correo .

Sábado 30 de enero

La palabra de Koeman en la previa del partido ante el Athletic

🔊 @RonaldKoeman : "Sabemos que el Athletic Club va muy bien en el juego aéreo y tenemos que defender bien" #BarçaAthletic pic.twitter.com/N9LQPFD3AG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2021

🔊 @RonaldKoeman : "Sergi Roberto tiene posibilidades de entrar en la lista de convocados para el partido de mañana" #BarçaAthletic pic.twitter.com/QSkXzdw4ta — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2021

🔊 @RonaldKoeman : "El Athletic Club es un equipo físicamente fuerte, sobre todo a balón parado" #BarçaAthletic pic.twitter.com/VBzDm4HbCi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2021

Viernes 29 de enero

El historia del Barcelona y el Granada en la Copa

El Barcelona se ha impuesto en los dos únicos precedentes de ambos equipos en la Copa del Rey, ya que se impusieron por un claro 4-1 a los rojiblancos en la final del curso 1958-59. También eliminaron a los andaluces en los cuartos de final en la temporada 1948-49 tras empatar a dos en la ida y ganar los blaugranas 5-0 en la vuelta.

Eric Garcia se desvanece: Carles Tusquets desconvoca la reunión con los candidatos para tratar su fichaje

El presidente en funciones del Barcelona da marcha atrás en la reunión prevista con Laporta, Font y Freixa esta tarde para abordar el fichaje. Encuentra AQUÍ toda la información sobre el caso del defensor .

Granada, el rival de cuartos

Ya se conoce el próximo rival del equipo de Koeman en la Copa del Rey: será el Granada, en los cuartos de final del torneo. AQUÍ, todos los detalles del sorteo .

Se puede solicitar el voto por correo para las elecciones a la presidencia del Barça

ℹ️ Si eres socio, desde hoy ya puedes solicitar el voto por correo para las elecciones a la presidencia del Barça. El portavoz Josep Vives explica su funcionamiento pic.twitter.com/FJY5kYq9MX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 29, 2021

Jueves 28 de enero

Yerry Mina y su paso por el Barça: "No obtuve el tiempo de juego que necesitaba"

El defensa colombiano disputó apenas seis partidos entre liga y copa con la camiseta del Barcelona y, a la hora de analizar ese período, lamenta principalmente no haber contado con mayor acción en el terreno de juego. "Fue un gran momento, hacer historia como el primer colombiano en jugar en Barcelona... El fútbol, ​​como la vida, te da muchos altibajos. Fue un gran éxito cuando fiché por Barcelona. Pero por una razón u otra, las cosas no salieron bien. No obtuve el tiempo de juego que necesitaba", opinó el colombiano en diálogo con Talk Sports.

Messi, 15 o más goles en las últimas 15 temporadas

El 10 del Barcelona sigue sumando marcas, manteniendo una vigencia que impresiona. Ante el Rayo, el argentino anotó su 15° tanto en el actual curso. Nunca, en las últimas 15 temporadas, marcó menos goles. Leyenda...

Leo #Messi , ≥ 15 goles en las últimas 15 temporadas 🐐



1️⃣7️⃣ 06/07

1️⃣6️⃣ 07/08

3️⃣8️⃣ 08/09

4️⃣7️⃣ 09/10

5️⃣3️⃣ 10/11

7️⃣3️⃣ 11/12

6️⃣0️⃣ 12/13

4️⃣1️⃣ 13/14

5️⃣8️⃣ 14/15

4️⃣1️⃣ 15/16

5️⃣4️⃣ 16/17

4️⃣5️⃣ 17/18

5️⃣1️⃣ 18/19

3️⃣1️⃣ 19/20

1️⃣5️⃣ 20/21 ...(por ahora) pic.twitter.com/3kVQYZ8pfT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2021

Miércoles 27 de enero

Víctor Font tiene un acuerdo para fichar a Eric García ya

El candidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, ha convocado este miércoles una rueda de prensa para anunciar que su candidatura ha llehgado a un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Eric García por tres millones de euros y ha pedido a la Junta Gestora del club que dirige Carles Tusquets que cierre la operación.

“Estas gestiones nos permiten explicar que incorporar ahora a Eric Garcia es posible. El City le dejaría salir por tres millones fijos más variables, cuando la oferta del Barça hace cuatro meses era de 10 millones más variables. Le pido, casi le exijo, a la Gestora, que por el bien del Barça y atendiendo a las peticiones del área deportiva, incorpore ahora a Eric Garcia”, explicó en rueda de prensa.

Font explicó que la operación se cerraría en unas condiciones muy ventajosas y no tendría una repercusión negativa para las arcas del club: "El City acepta no cobrar nada hasta la próxima temporada y el jugador también renuncia a su sueldo hasta el próximo curso, por lo que el impacto en la economía del club sería mínimo, sólo 230.000 euros de amortización".

"No hay un acuerdo formal con el City, porque somos una candidatura, pero hemos hecho las gestiones necesarias para que si Òscar Grau llama al City vea que el acuerdo para incorporar ahora a Eric Garcia es factible. Si Koeman considera su llegada como algo fundamental y es factible su incorporación desde el punto de vista económico, ¿por qué no se le ficha?", añadía sobre la naturaleza del acuerdo.

Martes 26 de enero

Koeman: "A Messi le ha venido bien el descanso, está fresco y sin molesias"

Otras de las noticias relativas al partido es la vuelta de Leo Messi tras cumplir su sanción de dos encuentros . Al ser preguntado al respecto, el técnico holandés afirmó que "por un lado sí le ha venido bien descansar porque tuvo unas molestias pero tampoco ha sido mucho tiempo. Está con ganas, fresco y sin molestias. Necesitamos a Messi a su nivel para ganar cosas".

Koeman: "No sé si los jugadores cobran demasiado, el club ofrece contratos y ellos aceptan"

La economía del Barcelona fue uno de los temas en la rueda de prensa de Koeman previa al duelo copero ante el Rayo tras la publicación del balance económico y las deudas que acumula el club. : Koeman, al ser preguntado si cobran mucho los jugadores explicó que "el Barça por el Covid sufre mucho e influye en la situación económica del club jugar sin aficionados y también por la caída turística. Yo veo a los jugadores metidos en el trabajo y que no están preocupados por este tema. No sé si los jugadores cobran demasiado, el club ofrece contratos y los jugadores los aceptan. Todos hemos ayudado al club bajando el salario.

Lunes 25 de enero

Pedri: "Me he adaptado bien al Barcelona porque es donde quería estar"

Pedri es sin duda una de las revelaciones de la Liga. A su corta edad es pieza indiscutible del Barcelona y quiso compartir sus reflexiones a través de un acto del club.

🌎🎙 @Pedri participa en un encuentro online con periodistas asiáticos gestionado por la oficina del Barça en Hong Kong



🗣 Sus reflexiones 👇 https://t.co/SZfFbCvyQf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2021

El Barça rememora el primer gol de Riqui de cabeza

El canterano marcó su primer gol en partido oficial con el primer equipo del Barcelona y fue de cabeza con el que sentenció al Elche . Algo extraño para un jugador que no llega al 1.70 metros pero al que le sobra talento, calidad y ganas. El Barcelona quiso recordar otro muy parecido marcado hace siete años. Parecidos razonables

El primer gol oficial de @RiquiPuig con el primer equipo fue con remate de cabeza.



Hace 7 años, hizo uno muy parecido cuando jugaba con el Cadete B de la @FCBmasia 😜 pic.twitter.com/jghBViimUR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2021

Domingo 24 de enero

Quinta amarilla para Busquets

El centrocampista, quien fue capitán frente al Elche, debido a la ausencia de Lionel Messi, fue amonestado y sumó su quinta tarjeta amarilla, razón por la que se perderá el duelo frente al Athletic, el domingo 31 de enero.

Sábado 23 de enero

Dest, novedad en la convocatoria para medirse al Elche

Koeman defiende a Griezmann

"No hay que ponerle presión, siempre está luchando por el equipo. En los últimos partidos está jugando bien y ayudando al equipo, marcó dos goles en la final de la Supercopa. Necesitamos goles de otros jugadores también, no hay que centrarse solo en Griezmann. Tenemos a Dembélé, Trincao, Braithwaite... todos tienen que dar un paso adelante", aseveraba el francés.

Viernes 22 de enero

Rayo Vallecano, rival en la Copa

El partido, correspondiente a los octavos de final del certamen, se jugará el miércoles 27 de enero, a las 21. AQUÍ, los detalles del torneo .

Messi no jugará en Elche

Así lo informó el Barcelona a través de un comunicado: "El Comité de Apelación desestima el recurso presentado por el FC Barcelona y la sanción de dos partidos al argentino se mantendrá. De esta manera, el crack argentino cumplirá el segundo partido de sanción este domingo en el Elche-Barça y en el partido de Copa de octavos de final ya podría volver a jugar. Hay que recordar que Messi, que nunca antes había visto una tarjeta roja con el FC Barcelona, fue expulsado en una acción de ataque azulgrana en los últimos compases de la final de la Supercopa".

Jueves 21 de enero

Koeman cita a los canteranos Collado, Moriba, Tenas y Konrad de la Fuente para medirse al Cornellá

Miércoles 20 de enero

Sergiño Dest, lesionado, no estará ante el Cornellà

El lateral norteamericano sufre molestias en el muslo derecho y está descartado para visitar al Cornellà en la Copa del Rey . Su dolencia, sin embargo, no reviste gravedad según aclaró Ronald Koeman.

[COMUNICADO MÉDICO] @sergino_dest tiene unas molestias musculares en el muslo derecho

ℹ Todos los detalles

▶ https://t.co/6x1VlnaC6G

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/9rxbluL6ze — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2021

Koeman: "¿Al PSG le gusta Messi? A mí me gustan Neymar y Mbappé"

El técnico del Barcelona atendió a los medios antes de visitar al Cornellà y no se dejó intimidar por el presunto interés del PSG en Leo Messi .

Martes 19 de enero

El Barça presentará alegaciones a la sanción de Messi

ℹ️ El FC Barcelona presentará recurso a la sanción a Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2021

La Generalitat aprueba el voto por correo en las elecciones del Barça

Según fuentes del gobierno catalán confirmaron a Goal , se autoriza el voto por correo para evitar que los socios de fuera de Barcelona puedan acudir a las urnas de forma telemática ya que muy probablemente no podrán hacerlo de forma presencial debido al confinamiento municipal en Catalunya.

Era lo mínimo exigible, por respeto a los socios del Barça https://t.co/EPkjTKyIz6 en @GoalEspana — Rubén Uría (@rubenuria) January 19, 2021

Messi, sancionado con dos partidos

La jueza única de competición finalmente ha sancionado con dos partidos a Leo Messi tras la tarjeta roja en el tramo final de la Supercopa de España. El rosarino no jugará ante el Cornellà en la Copa del Rey ni el próximo domingo en el regreso de LaLiga en Elche.

Ya es oficial: Messi tendrá que cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en la Supercopa de España



✖️No jugará contra Cornellá y Elche https://t.co/3Plv35DXTC — Goal España (@GoalEspana) January 19, 2021

El Cornellà vacila al Barça

Uno de los patrocinadores del club catalán, rival del Barcelona el próximo jueves en la Copa del Rey, ha exhibido hoy, en un claro guiño a Joan Laporta, una pancarta con un mensaje motivador a su plantilla .

Laporta marca el camino... ¡del Cornellà! https://t.co/svjBCbpvsG — Goal España (@GoalEspana) January 19, 2021

Lunes 18 de enero

El Barça no fichará en invierno

Según pudo confirmar Goal, el Barcelona no incorporará refuerzos en el mercado invernal. Tras la negativa a acometer el refuerzo de Eric García por no comprometer la salud financiera del club y tras no encontrar acuerdo los tres candidatos con el presidente de la Gestora que rige el club, no se prevé que incorpore jugadores nuevos.

A la espera de conocer la sanción de Messi: Se espera d os partidos

El Barcelona aguarda la resolución del Comité de Competición tras la expulsión de Messi en el encuentro de Supercopa ante el Athletic . Se estima, que en base a los precedentes, le caigan dos partidos.

Domingo 17 de enero

Derrota en la Supercopa con Messi expulsado

El Barcelona cayó derrotado ante el Athletic en la final de la Supercopa (2-3). Cuando tenía el título en la mano, apareció Villalibre para marcar en el último minuto y forzar la prórroga donde terminó cayendo. Para colmo, Messi acabó expulsado por primera vez en su carrera con la camiseta del Barcelona.

Messi, titular

Se despejó la incógnita y finalmente Messi jugará la final de la Supercopa . Koeman le incluyó en un once formado por Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembélé, Messi y Griezmann.

Sábado 16 de enero

¿Eric García llegará al Barcelona?

Responde Koeman: "Sé perfectamente las limitaciones económicas del club. Si no es posible, seguiremos adelante con lo que tenemos".

Busquets: "Queríamos las elecciones lo antes posible, pero lo primero es la salud de la gente"

El centrocampista estuvo también en la rueda de prensa previa a la final contra el Athletic y se refirió al clima electoral que se vive en el club catalán: "Queríamos las elecciones lo antes posible pero lo primero es la salud de la gente, nosotros no podemos decir más, que se mejore todo el mundo".

Por otra parte, el catalán elogió las cualidades de Pedri: "Tiene que seguir como hasta ahora, no hay que cargarlo de responsabilidad... Se lo está trabajando muy bien, tiene un trabajo brutal y un margen de mejora muy grande. Ojalá podamos disfrutar mucho de él porque como persona y compañero lo tiene todo para que así sea".

Koeman no descarta a Messi para la final contra el Athletic: "La última palabra la tiene el jugador"

El holandés tiene "esperanzas" en la recuperación del argentino para buscar su primer título como entrenador de la institución azulgrana. AQUÍ, todas las frases del DT .

El Barça llega a Sevilla, con Messi a la cabeza

El Barcelona llegó a la capital andaluza donde se medirá este domingo al Athletic en la final de la Supercopa . Al frente de la expedición viajó Leo Messi, cuyo concurso en la final es todavía una incognita por su ausencia.

Coutinho y Piqué, únicos ausentes en el viaje a Sevilla

A excepción de Piqué y Coutinho, que se encuentran en Barcelona recuperándose de sus respectivas lesiones, todos los jugadores viajaron a Sevilla incluidos Iñaki Peña, Ilaix, Mingueza y Konrad del Barça B.

Buenos días #culers 👋



El primer equipo sale hacia al aeropuerto en dirección a Sevilla con toda la plantilla a excepción de Gerard Piqué y Philippe Coutinho, que siguen con su recuperación en Barcelona.



También viajan Iñaki Peña, Ilaix, O. Mingueza y Konrad del Barça B. pic.twitter.com/8xjtjeuQnb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 16, 2021

Viernes 15 de enero

El viaje hacia el título

La plantilla dirigida por Ronald Koeman viajará este sábado por la mañana a Sevilla y, por la tarde, realizará un último entrenamiento en La Cartuja.

El Barça volvió a los entrenamientos, pero sin Messi

El argentino no participó en la sesión de recuperación llevada a cabo en la Ciutat Esportiva. Sin embargo, podría ir convocado para el partido contra el Athletic, correspondiente a la final de la Supercopa de España que se disputará este domingo.

Los titulares contra la Real Sociedad realizaron un trabajo suave, mientras que los suplentes compartieron la práctica con los jugadores del Barça B.

Las elecciones a la presidencia del Barcelona no se podrán celebrar el 24 de enero

La situación sanitaria provocada por el Covid-19 y las medidas de la Generalitat impiden que la votación se celebre el 24 de enero, como estaba previsto. Los tres candidatos, avalados por las firmas, son Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font. AQUÍ, más detalles .

Jueves 14 de enero

La fecha de las elecciones pende de un hilo

A falta de algo menos de veinticuatro horas para la reunión entre la Generalitat, el Procicat y el Barcelona, todo apunta a que los comicios no podrán desarrollarse según estaba previsto el próximo 24 de enero . Sin embargo, no será el Govern catalán quien tome la decisión mañana sino que instará a que lo haga la junta provisional azulgrana, presidida por Carles Tusquets.

Todo apunta a que las elecciones a la presidencia del #FCBarcelona no podrán celebrarse el 24 de enero según lo previsto. https://t.co/oOqCGYyhXl — Goal España (@GoalEspana) January 14, 2021

Cruce de reproches y acusaciones entre Rousaud y Freixa

Tensión entre ambos grupos esta mañana. Rousaud ofreció una rueda de prensa para anunciar que daba por cerradas sus aspiraciones a la presidencia del Barcelona y que lo hacía frenando el recuento para poder integrarse en una candidatura. El antiguo delfín de Josep Maria Bartomeu hasta reveló contactos con el ya candidato Toni Freixa.

🔵🔴 @EmiliRousaud : “Vaig tenir una reunió ahir amb Toni Freixa i li vaig comentar la meva proposta d'unir forces. A la tarda em vaig reunir amb el meu Junta Directiva i vam decidir que no anem a unir-nos a cap altra candidatura” #ElsMillorsAlBarça pic.twitter.com/zHVDFTnuNh — Els millors, al Barça! (@ElsMillorsAlFCB) January 14, 2021

Sin embargo, Freixa tardó apenas unos minutos en desmentirle.

A resultes de les declaracions d’Emili Rousaud, vull aclarir amb tota la fermesa i contundència que, malgrat haver rebut durant tot el procés electoral diverses propostes per configurar la meva candidatura, només he acceptat les dels 15 membres que la integren. Cap més. — Toni Freixa (@tonifreixa) January 14, 2021

Poco después, Rousaud atendió a los micrófonos de 'Cadena SER' y se atrevió a leer lo que él dice que es una conversación de Whatsapp con Freixa.

Por whatsapp ayer, LITERAL:



-La propuesta se mantiene? (Roussaud a Freixa)

-Yo nunca te dejaré tirado (Freixa a Roussaud)

Hoy Roussaud declina la propuesta.



Lo cuenta @santiovalle al que Emili Roussaud le ha dejado leer el whatsapp en directo en el @QueThiJugues . Tremendo. — Adrià Albets (@AdriaAlbets) January 14, 2021

Lo único seguro con respecto a las elecciones después de que Freixa y Rousaud no se entendieran es que serán el propio Freixa, Víctor Font y Joan Laporta los únicos aspirantes a la presidencia.

Las elecciones serán cosa de tres: Emili Rousaud tira la toalla

A falta de confirmación oficial por parte del club, Emili Rousaud ya ha confirmado que se baja de la carrera electoral después de saber que no iba a pasar el corte de las 2.257 firmas válidas para ser candidato.

🔵🔴 @EmiliRousaud : “Per què renunciem abans de saber el resultat final del recompte de vots? Perquè pensàvem que podíem unir la nostra candidatura amb una altra, i aquesta era la forma legal de fer-ho”. pic.twitter.com/G6FWK4Rl0Y — Els millors, al Barça! (@ElsMillorsAlFCB) January 14, 2021

De esta forma, serán Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa los aspirantes que pasan a ser candidatos a las elecciones del 24 de enero de 2021. El club lo hará público de forma oficial durante este mismo jueves.

Miércoles 13 de enero

Messi, ausente en la sesión previa a la Supercopa

Leo Messi fue el único de los futbolistas del Barcelona ausentes en la sesión matinal de activación dispuesta por Koeman y que se celebró en la Ciudad Deportiva del Córdoba. Araujo, sí realizó la sesión.

Cabe recordar que el Barcelona se mide a la Real Sociedad esta noche, a partir de las 21:00 en la primera semifinal de la Supercopa.

Araujo finalmente SÍ ha hecho la sesión de activación. Única ausencia Leo Messi. pic.twitter.com/98VR0gPVYe — Adrià Albets (@AdriaAlbets) January 13, 2021

Martes 12 de enero

El Barcelona ya viaja a Córdoba para la Supercopa

Lunes 11 de enero

La convocatoria del Barcelona para la semifinal de la Supercopa

Domingo 10 de enero

Araujo, duda para la Supercopa

El central se sintió indispuesto durante el calentamiento del partido entre el Barcelona y el Granada y es seria duda para jugar la Supercopa. Sufre una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo derecho y habrá que esperar a ver si puede jugar o no.

Diez años del triplete culé en el Balón de Oro

En 2011, precisamente el 10 de enero, Messi se coronaba como ganador del Balón de Oro, acompañado en el podio por Iniesta y Xavi. Era el segundo galardón de Leo que dejó una foto para la historia y que el Barcelona ha recordado en sus redes sociales.

La agenda del Barça hacia la Supercopa

El club azulgrana ha detallado su plan de viaje y concentración de cara al partido del próximo miércoles frente a la Real Sociedad en la primera semifinal de la Supercopa:

Lunes: Entreno en la Ciudad Deportiva Joan Gamper (11:00)

Martes: Viaje a Córdoba por la mañana. Entrenamiento por la tarde en El Nuevo Arcángel (18:00)

Miércoles: Semifinal de la Supercopa ante la Real Sociedad (21:00)

Sábado 9 de enero

Confirmados los XI para visitar al Granada

¿Te gusta el equipo? Koeman eligió a estos titulares: Ter Stegen; Alba, Mingueza, Araújo, Dest; De Jong, Busquets; Dembélé, Pedri, Messi; y Griezmann.

Viernes 8 de enero

Ilaix, joven perla del filial, novedad en la lista para Granada

Las lesiones siguen acuciando al Barcelona quien viaja a Granada en busca de tres puntos para seguir su progresión en la Liga. Es por eso que, como viene siendo habitual, el entrenador holandés se ve obligado a tirar del filial y en este caso a los habituales Iñaki Peña (tercer portero), Mingueza (ya consolidado como central) y Konrad se une Ilaix, un joven centrocampista que debuta en convocatoria oficial.

💙♥️ Primera convocatoria con el primer equipo para Ilaix 😁 pic.twitter.com/EPg3jlJoC2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2021

Koeman: "Es complicado ganar la Liga, hay que ser realistas"

En rueda de prensa Koeman aseguro que "yo siempre miro al equipo que va primero si quieres ganar el campeonato. Es complicado porque el Atlético ha estado fortísimo en LaLiga, marca y gana partidos. Estamos en una situación en la que no podemos perder muchos puntos más. Hay que ser realista".

El Cornellá, rival del Barça en Copa

Tras el sorteo realizado, el Cornellá fue el equipo que le tocó en suerte al Barcelona en la tercera ronda de la Copa del Rey. Habrá derbi barcelonés entre un equipo de Segunda B que llega tras eliminar al Atlético de Madrid y un equipo culé, hasta ahora exento por verse inmerso en la Supercopa.

26 años del gol más famoso de Romario en un Clásico

Hoy se cumple 8 años de la 'manita' del Barça al Real Madrid en un Clásico. Fue un 5-0 inolvidable como también imborrable de la memoría colectiva quedó el gol de Romario, previa cola de vaca sobre Alkorta, para hacer uno de los mejores goles de la historia de la Liga. Así lo ha recordado el Barcelona en sus redes sociales.

