El presidente de UEFA, además, aseguró que no le importaría que Real Madrid, Barcelona y Juventus se fueran de la Champions League.

Aleksander Ceferin ha vuelto a sacar la artillería para disparar contra los tres clubes que siguen en la Superliga, especialmente contra Florentino Pérez y el Real Madrid. En una entrevista con 'Der Spiegel', el presidente de UEFA ha catalogado al presidente del Real Madrid de incongruente por sus palabras de hace unos meses, comparándolas con el intento de fichaje de Mbappé. "Florentino Pérez se lamenta y dice que el club solo puede sobrevivir con una Superliga y luego intenta fichar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros".

No le importaría que Real Madrid, Barcelona y Juventus se fuesen

Además, Ceferin asegura que no le importaría que los tres clubes de la Superliga se terminaran marchando. "No me importaría que se fueran, resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y el mismo tiempo quieran jugar esta temporada la Liga de Campeones", aseguró, para después tachar de incompetentes a los dirigentes de Real Madrid, Barcelona y Juventus. "Estos clubes tienen sencillamente directivos incompetentes. Esos tipos han intentado matar el fútbol".

Se muestra contrario a un Mundial cada dos años

“Espero que la FIFA entre en razón, no creo que hablar con todo el mundo menos con las confederaciones sea la forma adecuada de enfocar esto. No nos han dicho nada, ni una llamada, un correo… nada. Solo sabemos lo que hemos visto en la prensa. Podemos decidir no participar. Por lo que sé, los sudamericanos piensan lo mismo. Buena suerte con un Mundial sin nuestras dos confederaciones. No creo que pase jamás, va contra los principios básicos del fútbol. Estaríamos matando a los jugadores si les pedimos jugar un torneo de un mes cada verano".

"La Euro y el Mundial, deberían ser cada cuatro años, pues son interesantes precisamente por eso. No creo que duplicar su periodicidad duplique los beneficios, pero sí, seguramente desde el punto de vista económico sea bueno para nosotros, pero estaríamos matando el fútbol y a los jugadores. Esto solo nos alejaría aún más de los clubes. ¿Qué pasaría si decidieran no cedérnoslos nunca?".