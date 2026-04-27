«No hay mejor equipo que el París Saint-Germain»

El París Saint-Germain debe vencer al Bayern de Múnich para volver a la final de la Liga de Campeones. El entrenador Luis Enrique no teme al reciente campeón alemán.

El lunes, en la rueda de prensa previa al duelo del martes en el Parc des Princes, el técnico español destacó que PSG y Bayern son los mejores equipos de Europa en defensa y ataque.

“El Bayern tiene más regularidad, pues ya ha ganado mucho esta temporada. Pero, por lo mostrado, estamos por encima. No hay mejor equipo que el nuestro”, desafió Luis Enrique.

«Ya lo dije tras la fase de grupos, cuando quedamos fuera de los ocho primeros. Y ahora simplemente lo repito», afirma el optimista entrenador del PSG, quien, pese a sus elogios, siente gran respeto por el rival del martes.

«El Bayern cuenta con muchos jugadores de primer nivel y un entrenador que saca lo mejor de cada uno; así ha forjado un auténtico equipo», elogia a su colega Vincent Kompany.

Reconoce que Michael Olise está en un gran momento, pero añade: «Respeto a todos los jugadores del Bayern, no solo a Olise».

«Me gusta ver jugar al Bayern, es uno de mis equipos favoritos porque siempre practica un fútbol ofensivo. No hay un favorito, ya que este tipo de partidos se deciden por pequeños detalles. Pero, por supuesto, tenemos mucha confianza», concluye el entrenador del PSG.