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Neymar juniorImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Neymar Jr. se perderá el clave Brasil-Marruecos del Mundial

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup

Neymar Júnior se perderá el partido del Mundial entre Brasil y Marruecos. El seleccionador, Carlo Ancelotti, confirmó el viernes por la noche que el delantero de 34 años aún no está recuperado de su lesión.

Neymar se perdió los últimos partidos de la temporada con el Santos por una lesión en la pantorrilla y aún se recupera. Por eso no jugó los amistosos contra Panamá y Egipto.

La CBF informó que el jugador avanza en su recuperación, pero el encuentro del 14 de junio a las 00:00 (hora de los Países Bajos) llega demasiado pronto.

«Está trabajando duro para recuperarse lo antes posible», afirmó Ancelotti. «Esperamos que la semana que viene pueda reanudar los entrenamientos completos».

Por ello, su presencia en la fase de grupos sigue siendo duda. Tras Marruecos, Brasil enfrentará a Haití (20 de junio) y a Escocia (25 de junio).

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Brazil crest
Brazil
BRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Para el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, su ausencia no altera los planes: «Estamos preparados con o sin Neymar; no cambia nada».

A Achraf Hakimi, sin embargo, le molesta que su excompañero del PSG no esté. «Quiero jugar contra los mejores, y Neymar es uno de ellos», afirma el capitán de Marruecos.

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