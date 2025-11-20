Newcastle vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Newcastle recibe a Manchester City este sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio St. James Park, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Newcastle vs. Manchester City de la Premier League 2025-26

Las Urracas llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-3 a manos de Brentford en la fecha 11, a pesar del gol de Harvey Barnes, además de una tarjeta roja para Dan Burn. El equipo dirigido por Eddie Howe es décimo cuarto en la clasificación con 12 puntos.

Por su parte, los Citizens vencieron por 3-0 a Liverpool en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku. El cuadro a cargo de Pep Guardiola es segundo en la tabla con 22 unidades.

Cómo ver Newcastle vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ Sudamérica Disney+ México HBO MAX Estados Unidos Universo, Peacock, TeleXitos, NBC, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos, NBC y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Newcastle vs Manchester City

Premier League - Premier League St James' Park

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio St. James Park.

México:11:30 horas

Argentina:14:30 horas

Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Newcastle

Las Urracas han comenzado a aparecer en los rumores de cara al mercado de invierno, ligados a nombres como Joel Ordóñez y Matteo Guendouzi.

Noticias del Manchester City

Diferentes reportes indican que la prioridad de los Citizens para el invierno será la renovación del contrato de Phil Foden.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

