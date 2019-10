Necaxa blindará a sus estrellas para el próximo torneo

La dirigencia hidrocálida se ha puesto como objetivo no dar salida a sus referentes.

Aunque tarde o temprano les saldrán ‘novias’ a futbolistas como Maxi Salas y Mauro Quiroga, el área deportiva del , equipo superlíder del torneo ha asegurado que no se desprenderán de ellos en el próximo régimen de transferencias invernal.

“Está la posibilidad de alguna salida, eso no quiere decir que van a salir o que volveremos hacer ocho o 10 cambios, lo mejor es darle continuidad al proyecto, al trabajo, pero a veces esta información la usan otros medios para dar otro tipo de información. Necaxa no es un negocio, la idea es quedarnos con los jugadores”, mencionó el director deportivo Santiago San Román a TUDN.

El dirigente explicó que “hoy en día no hay ofertas ni por Maxi no por Mauro, ellos se van a quedar con nosotros. Aclarar a nuestra afición que no estamos pensando en venderlos”.