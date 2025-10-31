Nashville vs. Inter Miami, MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nashville recibe a Inter Miami este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) en el estadio Geodis Park, por el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Nashville vs. Inter Miami de la MLS 2025

Las Garzas llevan la ventaja en la serie después de un triunfo por marcador de 3-1 frente a los Coyotes en el juego de ida en el estadio Chase. Lionel Messi fue la figura del partido con un doblete, acompañado por una anotación de Tadeo Allende. Por su parte, Hany Mukhtar descontó para Nashville.

De tal manera, Inter Miami solo necesita de una victoria más para logar su clasificación a las semifinales de conferencia, donde se enfrentaría a Cincinnati o Columbus Crew. En caso de ser necesario un tercer partido, este se disputaría el sábado 8 en Florida.

Cómo ver Nashville vs Inter Miami, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Hora de inicio de Nashville vs Inter Miami

Major League Soccer - Playoff Geodis Park

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Geodis Park.

México:17:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

19:30 horas (tiempo del este) España:00:30 horas (domingo 2)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Nashville

Los Coyotes han disputado las semifinales de conferencia en dos ocasiones desde su creación en 2020 y solo se ha perdido los playoffs en una temporada.

Noticias del Inter Miami

Recientemente, Lionel Messi pidió un cambio al sistema de fichajes de la MLS. El argentino espera que los clubes tengan mayor libertad para firmar jugadores del más alto nivel, en lugar de limitar el espacio para este tipo de futbolistas.

