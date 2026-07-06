Musiala se opera y el Bayern admite: «Llegamos tarde»

El Bayern de Múnich tranquilizó a los aficionados tras confirmarse que su estrella Jamal Musiala se sometió a una intervención «sencilla y rutinaria» prevista en su plan médico.

La selección alemana sufrió su primera derrota en un Mundial, al caer en los penaltis ante Paraguay, que avanzó a octavos del Mundial 2026.

La selección de Paraguay sorprendió y eliminó a Alemania en la fase de 32 de la Copa del Mundo de 2026, tras imponerse en la tanda de penaltis (4-3), tras empatar en el tiempo reglamentario y en la prórroga (1-1), durante el partido disputado en la madrugada del martes en el estadio de Boston, en Estados Unidos.

El club bávaro informó este lunes que Musiala se operó apenas volvió del Mundial 2026.

El comunicado aclaró que la intervención estaba programada desde hacía tiempo, como parte del protocolo médico tras la grave lesión del verano pasado.

El club bávaro añadió que la intervención busca asegurar su recuperación total y subrayó: «Gracias a esta operación, el delantero podrá completar la pretemporada de cara a la nueva temporada siguiendo un plan claro, lo que garantiza su regreso a tiempo para los primeros partidos oficiales del Bayern de Múnich».

El comunicado aclara las dudas sobre su estado físico y confirma que el club gestiona su recuperación con cautela para evitar nuevas lesiones.