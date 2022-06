Monchi: "Os pido confianza es la pretemporada en la que tengo más ganas y más ilusión"

El director deportivo sevillista quiso mandar un mensaje de tranquilidad a su afición durante un acto con los socios más antiguos.

El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha mandado un mensaje de unidad a su afición y ha pedido confianza en la planificación deportiva de la temporada 2022-23 durante el acto "Fieles de Nervión".

"Hace tres años estuve aquí también. Han sido tres años difíciles, en lo personal, en lo humano. Y antes de contaros mi historia me gustaría que el primer aplauso de la noche sea para todos aquellos sevillanos, béticos y sevillistas, sevillistas y béticos, que en estos tres años se nos han ido al tercer anillo desgraciadamente", aseguró ante los socios más antiguos del club.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

El director deportivo ha llegado a reconocer que ha tenido dudas recientes sobre su futuro pero el escudo del Sevilla le motiva a seguir: "Hace tres años también subí aquí recién vuelto de la Roma y en estos tres años hemos vivido momentos muy bonitos, hemos conseguido otro título europeo, el séptimo, hemos conseguido tres clasificaciones para la Champions, momentos bonitos, pero también momentos difíciles, no tan felices, momentos de duda, en los que hemos dudado del proyecto del Sevilla FC. Yo también he tenido dudas, hasta hace poco tenía algunas dudas sobre si mi aportación al club iba a seguir siendo la necesaria. Evidentemente la dudas se disiparon enseguida, porque este escudo que está por aquí arrastra mucho, y te llega muy adentro y es muy difícil no motivarte mirándolo".

Aprovechó también para pedir confianza para confeccionar el nuevo proyecto: "Hace tres años en esa charla que os di os pedí a todos, a los Fieles de Nervión, confianza. Era un momento de duda, un momento en el que habíamos vendido a jugadores, Sarabia, Ben Yedder, nuevos jugadores que llegaban que no eran conocidos... Ahora parece que también hay dudas. Porque es humano. Oye, ¿qué vamos a conseguir este año, algo nuevo? Yo os pediría lo mismo que os pedí aquel año, que no dudéis, no tengáis ninguna duda, confiad".

Por último, Monchi destacó que está muy ilusionado con la planificación de esta temporada: "Habrá momentos en la pretemporada, en esta planificación en los que veáis más grises que claros, pero ya os digo yo que el resultado final va a ser bonito. Pero no en la primera semana de septiembre, sino el de la primera semana de julio. Confiad, va a ser complicado, porque mejorar lo que venimos haciendo no es fácil. Pero con la ilusión que hay en el consejo de administración, la ilusión que hay en el cuerpo técnico, la ilusión que hay en la plantilla y la ilusión que tiene el que os habla, que os lo digo sinceramente, después de 22 años planificando equipos, es la pretemporada en la que tengo más ganas y más ilusión. Y no va a ser fácil. Por eso os pido esa confianza, paciencia, y sobre todo que no dudéis, lo vamos a conseguir de nuevo, nosotros y vosotros. No dudéis. Este año hemos conseguido muchos puntos gracias a vosotros, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en momentos difíciles en los que al equipo le faltaban fuerza, vosotros habéis sido el motor. No abandonadnos, que el resultado final va a ser bonito. Muchas gracias y viva el Sevilla"