Mónaco vs. Galatasaray, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es un partido que huele a pólvora y peligro. Este martes por la noche en el Stade Louis-II, el AS Mónaco juega su supervivencia en la Liga de Campeones frente a un Galatasaray ambicioso. Pero el combate se anuncia desequilibrado: con una defensa febril y todavía sin Eric Dier, el equipo del Principado debe enfrentar a uno de los ataques más temibles de Europa, liderado por un Victor Osimhen imparable.

El duelo imposible: Osimhen contra una defensa fantasma

Las cifras asustan. Segundo máximo goleador de la competición con 6 goles, autor de una chilena decisiva este fin de semana, Victor Osimhen está en racha. Frente a él, Sébastien Pocognoli tendrá que improvisar una pareja defensiva inédita e inexperta. ¿Cómo detener al goleador nigeriano con una retaguardia diezmada? Es la ecuación imposible que deberá resolver el entrenador belga para evitar el naufragio.

Getty Images

Galatasaray, la ambición de 175 millones de euros

El club turco no oculta sus ambiciones. Con un mercado de fichajes veraniego faraónico de 175 millones de euros (Osimhen, Sané, Gündoğan...), el Galatasaray ha construido un equipo para brillar en el escenario continental. A pesar de un desliz reciente contra el Union Saint-Gilloise, los de Estambul llegan al Rocher con la firme intención de validar su boleto para la siguiente fase y demostrar que su proyecto XXL es creíble.

La urgencia absoluta para Mónaco

Para Mónaco, 23º y al borde de la zona roja, la derrota está prohibida. Después del empate frustrante en Pafos, cualquier otro resultado que no sea una victoria comprometería en gran medida las posibilidades de clasificación. En este contexto de urgencia absoluta, los monegascos deberán superarse y esperar que su ataque, liderado por Akliouche y Minamino, pueda responder al desafío impuesto por el poderío ofensivo turco.

Cómo ver Mónaco vs Galatasaray, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramaunt+ y ViX, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver desde cualquier lugar con un VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Un VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea durante el streaming. Si no sabes qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPN para el streaming deportivo.

Horario y lugar del partido Mónaco - Galatasaray

Liga de Campeones - Champions League Stade Louis II, Monaco

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luis II.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo de Mónaco

Mónaco deberá nuevamente prescindir de Eric Dier, víctima de una molestia en el gemelo y baja para el partido contra el Galatasaray. Ausentes en el campeonato, Thilo Kehrer y Christian Mawissa deberían hacer su regreso en el once monegasco. Dos piezas clave, Aleksandr Golovin y Mohammed Salisu, también deberán tener cuidado: una tarjeta amarilla adicional los privaría del siguiente partido en Europa.

En el ámbito ofensivo, el ASM llega con algunas certezas. Takumi Minamino se mantiene en forma, con dos goles en sus tres últimas apariciones, mientras que Folarin Balogun ha vuelto al camino del gol al marcar su segundo tanto en la competición.

Pocognoli debería mantener su trío ofensivo actual, confiando en la capacidad de Minamino y Balogun para influir en un encuentro donde cada detalle contará.

Infos sobre el equipo de Galatasaray

Galatasaray llega debilitado a la Principauté. Enes Buyuk debería perderse el partido debido a un dolor en el hombro, mientras que Ismail Jakobs y Wilfried Singo siguen siendo inciertos, afectados respectivamente en el gemelo y los isquiotibiales. Kaan Ayhan también podría declararse baja, con una molestia en la ingle.

La plantilla de Okan Buruk también estará sin tres suspendidos: Arda Unyay, Eren Elmali y Metehan Baltaci, todos sancionados para esta quinta jornada europea. A pesar de estas importantes ausencias, el club estambulita puede contar con un Victor Osimhen en gran forma: seis goles en sus últimos tres partidos de la Liga de Campeones, incluyendo un triplete de visitante. El delantero nigeriano será la principal amenaza ofensiva nuevamente frente a Mónaco.

La forma de los dos equipos

Histórico de enfrentamientos

ASM Últimos partidos GAL 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Mónaco 4 - 2 Galatasaray

Galatasaray 3 - 2 Mónaco 6 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificación