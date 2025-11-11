Moldavia vs. Italia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Moldavia recibe a talia este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Zimbru, por la novena jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Moldavia vs. Italia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Leones llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Estonia en la fecha ocho, con anotación de Stefan Bodisteanu. El equipo dirigido por Lilian Popescu es último en el Grupo I con solo un punto, sin posibilidades de aspirar a la Copa del Mundo.

Por su parte, la Azzurra venció por 3-0 a Israel en su más reciente partido de la eliminatoria, con un doblete de Mateo Retegui y una anotación de Gianluca Mancini. El cuadro a cargo de Gennaro Gattuso es segundo en la tabla con 15 unidades, en zona de repechaje, solo tres puntos por detrás de Noruega en la lucha por el pase directo al Mundial.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Moldavia vs Italia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN 2, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Moldavia vs Italia

El partido se disputa este jueves 13 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Zimbru.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 18 N. Barella

Noticias de la Selección de Moldavia

Los Leones buscan cerrar con dignidad una dura eliminatoria en la que solo han sumado un empate.

Noticias de la Selección de Italia

Gennaro Gattuso dio a conocer en la semana que Federico Chiesa rechazó la convocatoria con Italia para los últimos dos partidos de la eliminatoria, aunque evitó ser crítico con la decisión del futbolista del Liverpool.

"Hablo a menudo con él, hay que respetar las decisiones y los problemas que cada uno tiene en la vida. Yo sé bien lo que hablo con él y tengo que respetar su pensamiento. ¿Es una decisión más de Chiesa? Sí, no puedo decir nada más."

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles