Modric: "Tengo año y medio de contrato y mi deseo es seguir aquí"

El croata no descarta prolongar incluso su contrato con los blancos.

Luka Modric pudo dejar el Real Madrid el pasado verano para irse al Inter de Milán pero tras decidir quedarse en el conjunto blanco ha dejado claro que le gustaría seguir varios años en el Santiago Bernabéu. "Tengo año y medio de contrato y estoy tranquilo, es mucho tiempo. Mi deseo es seguir aquí más tiempo, soy feliz como el primer día", comentó tras el partido ante el Sevilla.

Triunfo: "Muy contento, creo que hemos hecho un partidazo, estamos contentos por nuestro juego y por los tres puntos, este es el camino que tenemos que seguir".

Su mejoría física: "Me siento bien, el último mes y medio me siento bien, eso es importante, ahora estoy contento por el partido y sobe todo por el equipo, hemos hecho un partido redondo, cada jugador ha hecho un gran partido, así nos quieren ver nuestros aficionados".

El partido: "Necesitamos un partido como el de hoy para darnos alegría a nosotros y a nuestros aficionados, era un partido importante ante un rival muy bueno, necesitábamos hacer un partido como hoy".

Da tiempo a ganar la Liga: "No tenemos que pensar en el Barcelona ni a cuántos puntos estamos, tenemos que pelar partido a partido, luchar como el último y ver hasta dónde llegamos a final de temporada, eso es lo que tenemos que hacer, no preocparnos de otros".

Temporada con altibajos: "Vamos a ver, yo lo que puedo decir es que estén con nosotros, que nos apoyen como han hecho hoy y en el pasado casi siempre, nosotros vamos a pelear y a dar todo por este escudo".

El artículo sigue a continuación

Cómo han cambiado: "Lo que ha cambiado es que estuvimos en el campo como debemos estar siempre, algunas veces nos pasó que nos olvidamos, no estuvimos bien organizados en el campo. Hoy estuvimos muy bien, corrimos muy bien y luchamos cada balón, eso es lo que cambió y eso tiene que ser ahora habitual".

Polémica con Simeone: "Hice una entrevista y dije lo que dije, es mi opinión y no tengo que hablar otra vez de esto, todos saben lo que dije. Esto no significa que no tenga respeto por Simeone o el Atlético. No hay que buscar más polémicas, para mí este tema está cerrado. No hablaba de mí mismo y más del club, siempre cuando ganamos hay alguien que nos ayuda y siempre cosas. Ganar lo que hemos ganado no puedes hacerlo si no tienes calidad, carácter, todo lo que es necesario para ganar. Iba más en esta dirección que sobre mí. Siempre va a haber opiniones, todos la tienen".

Goles de los centrocampistas: "Todos tenemos que ayudar, últimamente los centrocampistas, otro día los delanteros o los defensas, cualquier jugador puede marcar goles importantes para el equipo".