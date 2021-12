Militao, de 0 a 100

Como en la vida, en el fútbol a veces no es tanto tener prisa como oportunidades y confianza. De esto ya puede ir dando conferencias por ahí Eder Militao (23 años), de residual en enero e imprescindible en diciembre. Sus dos últimas actuaciones, ante Real Sociedad e Inter, no hacen sino elevarle al Montón Superior de los centrales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Porque a inicios de 2021 parecía haber dos formas de tratar a Militao: sin hablar de él o haciéndolo en forma de meme. Pasados casi 12 meses se puede imaginar un vertedero lleno sólo con los tuits críticos, totalmente inservibles. Ahora es el jugador de campo más utilizado por Ancelotti, únicamente por detrás de Courtois, y el Santiago Bernabéu le adora; igual que su tándem con Alaba, que ha conseguido, y podía pensarse que sería imposible, que no se eche de menos a Varane y Sergio Ramos.

El artículo sigue a continuación

En el anterior mercado de invierno, viendo precisamente Alaba en Concha Espina, el Bayern preguntó por la situación de Militao. El brasileño, sin rascar bola, estaba abierto a escuchar, aunque era consciente de las dificultades de una salida, provisional o definitiva, en ese momento. Los movimientos servirían para verano, pero en junio su vida era otra. Algo debieron de intuir en los despachos, puesto que en abril, cuando empezó a lucir su velocidad, su poderío aéreo, su toque y su liderazgo, se le felicitó y reforzó.

Militao, sin prisa por renovar, acaba contrato en 2025

Con todo, y aunque todavía faltaba un girito para su eclosión, el defensa no las tenía todas consigo, no descartaba una marcha. Pero quienes salieron fueron los dos teóricos titulares a inicio de curso, dejándole pista libre para seguir volando en la 2021-22. Y en diciembre de 2021 se está volviendo prioritaria la renovación de su contrato, que acaba en 2025. El chico no tiene prisa, pero se encuentra muy a gusto en la ciudad y en el club.

Y, obviamente, también en el césped. El sábado, frente a la Real Sociedad, firmó nueve despejes de cabeza, récord madridista desde los diez de Ramos ante el Levante en Liga en octubre de 2013. Y ayer saldó la visita del Inter con un 91,07% de acierto en el pase, cinco anticipaciones (el que más), tres recuperaciones y 73 toques (el cuarto). Barella, impotente tras un duelo, le agredió y vio la roja, provocando que la grada corease a Militao. Hubo dudas, muchas, y risas, pero Juni Calafat tenía razón...