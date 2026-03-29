Milán, todas las cifras del fichaje de Kostic

Matteo Moretto, periodista y experto en el mercado de fichajes, se ha pronunciado así sobre el nuevo fichaje del Milan, Andrej Kostic.





«Un fichaje interesante, sobre todo de cara al futuro. Las negociaciones comenzaron en diciembre de 2025, cuando el Milan ya había enviado las primeras ofertas al Partizan de Belgrado, con los rossoneri decididos a no gastar más de 5 millones más bonificaciones. Al final, la operación no se cerró de inmediato, pero el último día del reciente mercado de invierno hubo un giro positivo entre los dos clubes, con el Milan confiado en relanzar la oferta y cerrar el fichaje del jugador. A partir de febrero se produjo el sprint final y, por tanto, el cierre de la negociación. Kostic ya está en Milán y ya se ha sometido a las pruebas médicas».





«Las cifras de la operación son: 3,5 millones de euros como base fija al Partizan más bonificaciones, más un porcentaje sobre la futura reventa. El chico es de la promoción de 2007, joven pero no tan joven, ya que cuenta con partidos disputados y buenos números con el primer equipo, y ya ha jugado en la Conference League y la Europa League. Es un delantero ya acostumbrado a este tipo de escenarios. Sin embargo, la idea del Milan es que alterne entre el primer equipo y el Milan Futuro».



