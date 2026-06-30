Milán, Ramos se despide del PSG: «Me dejo una parte del corazón aquí»

El nuevo delantero del Milan, Gonçalo Ramos, se despidió del PSG con un mensaje en Instagram:

«Hoy termina uno de los capítulos más importantes de mi carrera. Vestir la camiseta del PSG ha sido un privilegio y un honor que llevaré siempre en el corazón.

Juntos hemos escrito una historia inolvidable: dos Champions League y muchos otros trofeos.

Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva y, sobre todo, a la afición por creer en mí, apoyarme en los momentos difíciles y celebrar cada victoria.

Hoy me voy, pero dejo una parte de mi corazón aquí. El PSG siempre será mi hogar y me enorgullece haber escrito un capítulo de su historia.

Gracias por todo.

París siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y en el de mi familia».











