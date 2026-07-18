Milán: el Leeds pregunta por Musah, idea de Amorim

En esta primera fase de la concentración, Amorim ha seguido de cerca al centrocampista estadounidense Yunus Musah. El exjugador del Valencia, cedido al Atalanta la temporada pasada, quiere redimirse tras un curso complicado que le costó la convocatoria al Mundial. Según medios ingleses, el Leeds ha consultado a sus agentes y al Milan para sondear su situación. De momento no hay ofertas formales al club de la vía Aldo Rossi, que no ve necesario cederlo mientras el nuevo cuerpo técnico lo evalúa.