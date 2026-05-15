Mika Godts definitivamente no irá con Bélgica al Mundial

Mika Godts no está en la lista de Bélgica para el Mundial, anunció el seleccionador Rudi García el viernes.

Debutó con los Diablos Rojos en marzo, en un amistoso contra Estados Unidos (2-5), pero no convenció al seleccionador.

El extremo del Ajax marcó 17 goles y dio 12 asistencias en 31 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie esta temporada.

En cambio, García convoca a Jérémy Doku (Manchester City) y Leandro Trossard (Arsenal) para el extremo izquierdo.

También destacan Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Youri Tielemans.