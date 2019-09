Miguel Russo: “Cerro Porteño tiene que levantarse”

El adiestrador argentino habló tras una semana complicada, en la que recibió críticas por el bajo rendimiento de su equipo.

Cerro Porteño no atraviesa un buen momento y su entrenador así lo reconoce. El Ciclón de Barrio Obrero viene de una dura caída ante Libertad y fue perdiendo terreno en la tabla.

El DT Miguel Ángel Russo se mostró optimista en que la recuperación pueda llegar pronto y este domingo tendrá una oportunidad, en 'La Nueva Olla'.

“Los equipos como Cerro tienen que levantarse. Puedo perder, pero no creo que me vaya mal tampoco. Estoy bien aquí en el club, en , mi familia también. Hay que buscar la forma de ganar, pero no condicionando. El fútbol nunca es igual, son muy pocos los entrenadores que tienen una seguidilla sin sobresaltos. A esta altura de mi vida hago las cosas porque me gustan", comentó el estratega azulgrana en conferencia de prensa.

Russo le dio todo su respaldo a su plantel: “Estamos a la par de los demás equipos. Algunos tienen mejor momento que otros y nada más. Es muy parejo el torneo entre todos. Creo mucho en este plantel, en este grupo, y me siento muy bien en el club”, insistió.

El adiestrador también fue consultado por los lesionados y explicó: “Estamos encima de Víctor (Cáceres) la idea es que siga trabajando de manera normal, en la continuidad de los entrenamientos. Para mí primero está el ser humano, y después el futbolista. Amorebieta recién termina de recuperarse entre algodones. Se nos junta todos en un mismo lugar (lesiones de los defensores), hay que saber sobrellevar estos días”.

Russo también se refirió a la ausencia de Federico Carrizo en el juego anterior contra Libertad. “Acepto que me pude haber equivocado. Pachi ha jugado siempre, el domingo anterior para mí fue una excepción, pero él es titular para mí. Y lo conozco mejor que nadie”, manifestó.

Cerro Porteño recibe este domingo a Sportivo Luqueño, con la necesidad de recuperar terreno en el torneo Clausura que lidera su archirrival Olimpia, con ocho puntos de ventaja.