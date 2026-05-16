Mick Schumacher se queda fuera de las 500 Millas de Indianápolis

El domingo se definirán las 33 posiciones de salida para la carrera del 24 de mayo en una versión reducida.

A las 18:00 CEST (mediodía local, Sky), cada piloto dispondrá de cuatro vueltas en el óvalo de Indianápolis para lograr la mayor velocidad media posible. Schumacher saldrá 15.º por sorteo. En esta ronda se definirán las posiciones 13 a 33. Luego competirán los 12 mejores (≈ 22:30 CEST) y, finalmente, los 6 más rápidos lucharán por la pole.

La lluvia le robó tiempo de entrenamiento. Es su primera temporada en IndyCar, así que el coche de RLL Honda y los óvalos son nuevos para él. En los entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis quedó 31.º y, en lo que va del año, su mejor resultado es un 17.º lugar. No obstante, en el único óvalo disputado este año, en marzo en Phoenix, sorprendió al clasificarse cuarto en la parrilla.

En la parrilla, al menos, ya escribe un pedazo de historia: es el primer alemán en las 500 Millas de Indianápolis desde hace 103 años.